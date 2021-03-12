Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал законопроект «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона „О Конституции Кыргызской Республики“». Это значит, что референдум по изменению Конституции пойдет уже 11 апреля, совместно с выборами в местные кенеши.

Именно президент выступил инициатором изменения главного закона страны. Первый проект изменения Конституции был опубликован еще 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть. В этом проекте было немало несостыковок и странных формулировок, а провести референдум инициаторы хотели совместно с выборами президента 10 января 2021 года. Из-за критики со стороны специалистов по праву власти были вынуждены собрать Конституционное совещание и внести правки в первичный документ.

Тем не менее 10 января провели выборы президента и референдум по смене формы правления, чтобы она соответствовала проекту Конституции с усиленной властью президента. После правки проекта Конституции его выставили на обсуждение — и он все еще вызывал критические замечания. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями. А по мнению правозащитников, проект «подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью».