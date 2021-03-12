Журналисты «Азаттыка» 10 марта выпустили расследование о финансовом скандале в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК). Они выяснили, что на протяжении нескольких лет муфтият выдавал в качестве финансовой помощи крупные суммы денег частным лицам и компаниям.

Некоторые из них были связаны с провластной партией «Биримдик» и с руководством ДУМК.

Деньги паломников на хадж

В 2020 году Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 6 000 квот для совершения хаджа. Из них 500 квот поделили между главами общин и представителями штабов для организации хаджа, а оставшиеся 5 500 квот распредели между паломниками — по $3 350 за место, а значит за $18 млн 400 тысяч в итоговой сумме.

Из-за пандемии совершения хаджа в 2020 году не состоялось, а в ДУМК заявили, что если паломники, ранее взявшие квоты, заберут свои деньги, то они не совершат хадж в следующем году, а их место дадут другим людям.

По словам председателя Совет улемов ДУМК Абибиллы Кадырбердиева, из 5 500 человек около 2 000 забрали свои деньги обратно, но средства более 3 000 человек должны были быть на счетах муфтията.

«Кроме того, скорее всего, там хранятся и средства тех, кто стоит в очереди на совершение хаджа и внес по $500 в качестве фигуранта в списке ожидающих. Таким образом, на счету должно быть около $15 млн. Я требовал, чтобы по этим деньгам был предоставлен отчет. Два раза писал муфтию, но ответа так и не получил. Мне сказали, что бухгалтер болеет. По идее, пускать в оборот находящиеся в банке средства противоречит как закону, так и шариату», — сказал он 11 февраля.

По данным аудиторов, которые провели проверку в ДУМК, из средств паломников, которые были собраны на оплату расходов хаджа в 2020 году, не хватает $847 тысяч.

«Кроме этого, если сложить остатки с прошлых годов, то получится сумма больше $1 млн. Если все паломники 2020 года придут и попросят свои деньги обратно, то средств в муфтияте может не хватить», — сказал аудитор Дениз Бекишев.

Связь с партией «Биримдик»

Биримдик

Журналисты выяснили, что 18 августа 2020 года ДУМК заключила договор с ОсОО «Налоговый Представитель» и оказал финансовую помощь компании в размере 155 млн сомов.

По договору «Налоговый Представитель» представитель должен был вернуть эти деньги до 31 декабря 2020 года, а в случае задержки выплаты обязался «уплатить ДУМК пеню из расчёта на 1% от вовремя не возвращенных сумм займа за каждый день просрочки».

«Налоговый Представитель» начал выплачивать заём с 21 октября и полностью выплатил только 21 января 2021 года.

Кроме этого «Налоговый Представитель» по договору, обязался выплатить 14 млн сомов ДУМК в качестве вознаграждения за предоставленный заём. Однако, по данным журналистов, до сих его не выплатил.

Заём ДУМК предоставил «Налоговому Представителю» в сомах, несмотря на то, что деньги на счетах муфтията хранятся в долларах. Журналисты отмечают, что из-за конвертации ДУМК потерял 13 млн сомов.

По данным минюста, учредителем «Налогового Представителя» является Нурлан Чыныбеков, а сама компания ведёт «деятельность в сфере права». Чыныбеков на парламентских выборах 2020 года в качестве добровольного пожертвования внёс в избирательный фонд партии «Биримдик» 200 тысяч сомов.

В интервью журналистам Чыныбеков опроверг связь с «Биримдиком» и сказал, что «давал паспорт пару раз бухгалтеру муфтията Жениш аке*».

*«Жениш аке» — это главный бухгалтер ДУМК Женишбай Бекиев. Его задержали сотрудники ГКНБ 9 февраля по статье «Дача взятки в особо крупном размере», а 12 февраля суд решил оставить его под стражей на два месяца.

Журналисты отмечают, что до этого о 155 млн сомах, которые ДУМК передал одной из партий для выборов, говорил президент Садыр Жапаров.

Кроме этого, журналисты выяснили, что «Налоговый Представитель» в мае 2020 года выиграл три тендера «Кыргыз Темир Жолу» на общую сумму в 29 млн сомов на поставку тепловозных запчастей, хотя по документам, ведёт «деятельность в сфере права».

Снова «Биримдик», а также «Блэк Стар Бургер»

Каныбек Туманбаев

По данным минюста, бывший муфтий страны Максат Токтомушев является учредителем двух компаний. В «ОсОО РИБХ» занимающейся оптовой неспециализированной торговлей, учредителем вместе с Токтомушевым является Каныбек Туманбаев.

По данным журналистов, Каныбек Туманбаев был доверенным лицом Икрамжана Илмиянова*. Кроме этого, Туманбаев баллотировался на прошедших выборах от «Биримдика» и шёл 18 в списке.

*Илмиянов был бывшим водителем, ближайшим соратником и экс-советником бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Депутат Жанар Акаев говорил, что во время президентства Атамбаева парламент «курировал» Илмиянов.

Директором в «ОсОО РИБХ» является Баатырбек Жантаев. Он руководитель отдела по материально-техническому обеспечению «Кыргыз Темир Жолу».

Журналисты утверждают, что Жантаев брал два раза в долг у ДУМК. Так 18 марта 2019 он получил от муфтията $400 тысяч и вернул эти деньги через 5 месяцев. Позже, 24 декабря 2019 года Жантаев получил от ДУМК $700 тысяч, которые до сих пор не вернул.

По словам аудитора Бекишева, Жантаев скорее всего является «приближенным» бухгалтера ДУМК Женишбая Бекиева.

«Мы думаем так, потому что такие большие суммы ему предоставили без договора, лишь на основании его обращения. Мы искали письмо [с просьбой предоставить $700 тысяч] у помощника муфтия, который сидит в приёмной, но не нашли», — говорит он.

Журналисты отмечают, что Жантаев является учредителем ОсОО «Строительная фирма БКС», где директором является Туманбаев. Кроме этого Жантаев является одним из учредителей ОсОО «Блэк Стар Бургер».

А 7 марта 2019 года бургерную «Блэк Стар Бургер» вместе открывали Каныбек Туманбаев, тогдашний муфтий Максат Токтомушев и нынешний советник президента Равшан Сабиров.

Кроме этого, журналисты отмечают, что было ещё несколько случаев выдачи денег со стороны ДУМК разным людям без каких либо оснований в качестве «материальной помощи». Так 27 декабря 2019 года муфтият выдал $200 тысяч Жалалидину Акылбаеву, 22 января 2020 года 165 тысяч сомов Абдубуркану Жээнбекову, а 27 февраля 2020 года 150 тысяч выдали Тазабеку Жусубалиеву. Никто из них до сих пор не возвратил эти суммы.

Также 10 марта 2020 года ОсОО «Тали Эйр» обратилось в ДУМК с просьбой оказать временную финансовую помощь в размере 300 тысяч сомов. Ей выдали деньги не заключив договор. «Тали Эйр» обещала вернуть деньги через 5 месяцев, но в указанные сроки деньги не вернула.

«Многим другим фирмам и людям выдавали деньги. Есть право подписи руководителя и бухгалтера, без которых финансовый документ недействительный. Поэтому без подписи муфтия Токтомушева эти деньги не смогли бы вывести из счетов в банках», — сказал аудитор Бекишев.

Деньги на вакцинацию паломников

Журналисты отмечают, что одной из компаний, которая получила крупную сумму от ДУМК является компания «Фарватер». Это компания с 2017 по 2020 год получила 115 млн 453 тысячи сомов и $712 тысяч.

*Компания «Фарватер» — одна из пяти крупнейших фармацевтических компаний. Она не раз выигрывала тендер от ДУМК на вакцинацию паломников.

По данным журналистов, на 25 февраля «Фарватер» должен муфтияту $152 тысячи. По словам аудитора Бекишева, эта сумма из заключенного между ДУМК и «Фарватером» договора на вакцинацию паломников.

«Мы рекомендовали [муфтияту] из-за того, что хадж в 2020 году не состоялся, я попросил, чтобы они переговорили с «Фарватером» на предмет возврата средств. Если паломники попросят ими расплатится. Сможет ли их вернуть муфтият, не знаю, теперь это их дело», — сказал он.

Журналисты смогли выявить связь учредителя «Фарватера» Жанторо Турдубаева с бухгалтером муфтията Бекиевым — они вместе являются одними из учредителей ОО «Тоготой Ынтымак Коому» наряду с бывшим зампредседателя ГКНБ Жакыпбеком Байымбетовым.

Все трое родились в Кара-Кульджинском районе Ошской области, а «Тоготой» — название одного из местных родов. По словам журналиста Кубатбека Айбашова, все финансовые дела муфтията были «всегда под контролём людей из окружения президента».

«Раньше Икрамжан Илмиянов был, потом называлось имя Асылбека Жээнбекова. Почему называется имя второго? Потому что родной младший брат бухгалтера муфтията Бекиева был помощником Асылбека Жээнбекова во время его депутатства», — сказал он.

Адвокат эск-президента Сооронбая Жээнбекова в разговоре с журналистами назвал это всё «предположениями» и отметил, что если они «земляки, это не значит, что за всё отвечают Жээнбековы».

Журналисты отмечают, что кроме этого из средств паломников $1 млн 300 тысяч положили в банк на депозитный счёт. По словам члена Центральной ревизионной комиссии ДУМК Бакыта Нурдинова, до сих пор неизвестно когда эти деньги положили на депозит и кто брал проценты.

«По данным аудиторов, которые проводили аудиторскую проверку, из собранных в 2020 году средств паломников не хватает более $800 тысяч. А совет улемов говорит, что недостаток средств может достигать $1,6 млн. Из-за финансового кризиса сейчас сотрудники муфтията работают, не получая зарплату», — говорится в расследовании.

По словам аудитора Бекишова, деньги муфтията — это деньги паломников, которые собираются на хадж. Он отметил, что из этих денег дают зарплату сотрудникам.

«Использовать деньги паломников в других целях является нарушением не только шариата, но и закона», — сказал он.

Финансовые махинации в муфтияте

Финансовый скандал в муфтияте уже стоил должности муфтию Максату Токтомушеву. А 9 февраля по статье «Дача взятки в особо крупном размере» задержали главного бухгалтера ДУМК Женишбая Бекиева.

«После выявления финансовых операций, руководство ДУМК стало предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме $100 тысяч за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования», — добавили тогда в ГКНБ.

По версии следствия, руководство муфтията использовало деньги, которые внесли граждане для паломничества, чтобы выдавать их под проценты. В Госкомитете отмечают, что займы могли составить более 100 млн сомов.

Скандал в муфтияте 11 февраля прокомментировал и президент Садыр Жапаров. По его словам, Совет улемов требовал досрочных выборов муфтия и подозревал муфтият в растрате средств на хадж.

Токтомушев же рассказал Жапарову о попытке сместить его с должности муфтия и вмешательстве в дела религии со стороны правительства. По словам Жапарова, он предложил провести в муфтияте бухгалтерскую проверку.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из $16 млн $7,7 млн они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около $700 тысяч», — сказал Жапаров.

Затем 14 февраля Токтомушев опубликовал видеообращение с призывом «поддержать политику президента Садыра Жапарова» и просьбой не распространять информацию о том, что после ухода с поста муфтия и домашнего ареста он «сбежал за границу».

23 февраля Токтомушев опубликовал видеообращение, в котором он рассказал, что сотрудники ГКНБ сами вынуждали представителей муфтията дать им взятку.

Уже 6 марта аудиторы ОсОО «Аудит Максат» Дениз Бекишов и Кенжебек Эсенов заявили, что руководство ДУМК допустило грубые нарушения по использованию денег, которые внесли паломники на хадж в период с 2017 по 2020 годы, а бухгалтерский учет в ДУМК не соответствует международному стандарту — он «ведется простым мемориальным ордером».

Но результаты аудиторской проверки тогда «заморозили» — в отношении аудиторов поступило заявление, так как ранее они были сотрудниками муфтията, и это расценивается как конфликт интересов.

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