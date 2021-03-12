Экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев сообщил на своей странице в фейсбук, что ему присвоено звание генерал-майора финпола.

Достор ээн биринчи силерге Рахмат, ушунча колдодунар, Кудайга ыразымын, Президентке чоон Рахмат. Достор чын журоктон... Опубликовано Сыймыком Жапыкеевым Четверг, 11 марта 2021 г.

Указ о присвоении звания подписал президент Садыр Жапаров 4 марта, а уже 5 марта премьер-министр Улукбек Марипов подписал указ о ликвидации финпола.

Тогда в правительстве сообщили, что ведомство ликвидируют, так как оно «объективно сегодня выполняет только карательные функции». Добавив, что оно должно обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность страны.

Окончательно Жапыкеев покинул пост главы финпола 11 марта. Комментируя свою отставку он заявил, что старался работать открыто и точно, никому не угрожал и не требовал денег.

Сыймык Жапыкеев возглавил финпол 17 октября 2020 года. До этого он был известен, как член партии «Чон Казат», который в интернет-шоу «На кухне» рассказывал о коррупции в стране.

В начале мая 2020 года Жапыкеев опубликовал видео с заявлением, что нужно изъять имущество у местных депутатов, чиновников и олигархов. Он также призывал составить список коррупционеров и требовать от них возвращения украденных средств. После этого ролика, движение «Чон Казат» обрело свою популярность.

После захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года Сыймык Жапыкеев самопровозгласил себя прокурором, однако в итоге на этот пост был назначен Курманкул Зулушев. Жапыкеева же назначили главой финпола — а уже в феврале 2021 года он сообщил о грядущем расформировании службы.

Ранее звание генерал-лейтенанта президент Садыр Жапаров присвоил своему соратнику — главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. При этом в пресс-службе президента не сообщили за какие именно заслуги Ташиев получил свой чин.