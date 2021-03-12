Во время обыска на складе в приграничном селе Самаркандек в Баткенской области были ранены двое сотрудников ГКНБ.

Как сообщили в спецслужбе 11 марта, сотрудникам ГКНБ оказала сопротивление группа из 20 человек под руководством хозяина склада Маширапа Абдусаламова. ГКНБ пытались задержать контрабандный груз, из-за чего произошло столкновение с подозреваемыми в контрабанде.

«В результате перестрелки сотрудники ГКНБ получили легкие телесные повреждения. На данный момент участники случившегося задержаны, продолжаются оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в ГКНБ.

ГКНБ сообщил, что из шести большегрузных автомобилей две машины с отсутствующими государственными номерами успели проехать границу.

Обыск на складе в селе Самаркандек был проведен на основании дела, взятого в досудебное производство по статье «Незаконное пересечение границы». В ГКНБ предупреждают, что граждане, которые оказывают сопротивление в противодействии контрабанде, будут привлечены к ответственности.