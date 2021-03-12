Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Акын Мамбеталиев 12 марта дал интервью ИА «АКИпресс». В нём он рассказал о «паспортном кризисе» в Кыргызстане, сколько бланков осталось и причины по которому ему дали выговор.

«Клооп» приводит краткий пересказ интервью главы ГРС.

О загранпаспортах нового поколения

Мамбеталиев сообщил, что немецкая компания Muhlbauer ID Services свои договорные обязательства выполняет в полном объёме и уже поставила 50 тысяч бланков общегражданских паспортов (загранпаспортов), которые хранятся на складе. В пути ещё 100 тысяч бланков.

По его словам, согласно контракту немецкая компания поставит два вида документов: 34-страничные бланки — в количестве полтора миллиона, и 70 тыс штук 50-страничных бланков.

«Есть также служебные и дипломатические паспорта. Там их по три-пять тысяч, потому что потребность маленькая», — сказал Мамбеталиев.

* ГРС объявила тендер на закупку биометрических загранпаспортов нового поколения на 1,2 млрд сомов в 2018 году. В нем приняли участие пять иностранных компаний, где немецкая компания Muhlbauer ID Services предложила минимальную сумму в 686,7 млн сомов.

Однако комиссия ГРС отдала победу литовской «Гарсу Пасаулис», предложившей 940,1 млн сомов. Немецкая Muhlbauer ID Services и французская IDEMIA France заявили, что «в ходе тендера были допущены нарушения», и потребовали аннулирования итогов конкурса.

В феврале 2019 года по фактам нарушений было возбуждено уголовное дело. В рамках дела были задержаны руководители ГРС — директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Решением суда они оштрафованы на 500 тысяч сомов. Глава ГРС Алина Шаикова подала в отставку на фоне скандала. В результате был объявлен повторный тендер — новые паспорта в итоге создает немецкая компания Muhlbauer ID Services.

Про «легализацию» новых загранпаспортов

По словам главы ГРС, один или полтора месяца уйдёт на то, чтобы другие страны приняли новые загранпаспорта.

«Когда мы первые тестовые бланки запустим, официально в МИД обратимся. Они по своим каналам будут запускать процесс легализации», — сказал он.

Про «паспортный кризис»

По словам главы ГРС, на начало 2020 года у ведомства были порядка 250 тысяч бланков загранпаспортов. Он сообщил, что в среднем за месяц ведомство расходует 25-30 тысяч бланков, но из-за пандемии в летние месяцы потребность в паспортах упала до 10-15 тысяч.

«Курирующий заместитель, которого, к сожалению, освободили от должности, проводили работу, что бланков, с учетом того, что пандемия, границы все закрыты, должно было хватить до июня 2021 года», — сказал он.

* Ранее 9 марта премьер-министр Улукбек Марипов из-за задержки выдачи загранпаспортов объявил выговор председателю ГРС Мамбеталиеву за халатное отношение, а его заместителя Тилека Батырканова освободил от занимаемой должности. Батырканов курировал проект по внедрению паспортов.

Но спрос на загранпаспорта резко увеличился после того, как в ноябре другие страны начали открывать свои границы, а Россия и Казахстан для въезда стали требовать загранпаспорта, хотя до этого туда можно было въехать используя электронную карту (ID-карту) образца 2017 года.

«С декабря 2020 по февраль 2021 года мы в три раза исполнили наш полугодовой объем работы. В месяц почти по 50-60 тысяч загранпаспортов выдавали. Сейчас тоже был такой наплыв до того момента, когда мы две недели назад начали отказывать в оформлении бланков. Потому что остатков осталось очень мало. Поэтому было принято решение выдавать только тем, кто остро нуждается, то есть тем, кто выезжает для лечения, по семейным обстоятельствам или по учебе», — сказал глава ГРС.

По словам Мамбеталиева, сейчас у ГРС осталась 20 тысяч бланков, из которых 16 тысяч в обработке, а 4 тысячи должны хватить до 1 мая 2021 года.

«Кроме этого мы прорабатываем с английской компанией De la Rue, которая была основным подрядчиком старых бланков, чтобы дополнительно предоставили бланки. Потому что они нам должны заменить старые бланки на которых был заводской брак. Таких паспортов с браком 11 тысяч 300. Насчет этого работаем, чтобы они в кратчайшие сроки предоставили», — сказал он.

Что делают власти?

Из-за «паспортного кризиса» премьер-министр Улукбек Марипов 9 марта временно продлил до 1 сентября 2021 года сроки действия:

паспорта гражданина Кыргызстана образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны;

общегражданского паспорта гражданина Кыргызстана образца 2006 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны.

По словам главы ГРС, сейчас граждане могут во всех ЦОНах и территориальных паспортных столах поставить на действующие загранпаспорта 2004-2006 года штампы о том, что он продлен до 1 сентября 2021 года.

«МИД поручено проработать с дипкорпусами других стран, чтобы они принимали наших граждан на основании этих паспортов, у которых сроки продлены. Также чтобы наши граждане могли обратно возвращаться в Кыргызстан», — сообщил он.

Кроме того Мамбеталиев отметил, что сейчас кыргызстанцы могут без проблем въезжать в Казахстан и Россию пользуясь eID-картами, однако дети должны выезжать на основании загранпаспортов.

Про иск литовской компании

Литовская компанию «Гарсу Пасаулис» выигравшая первый тендер на изготовление паспортов, который затем отменили в 2019 году, обратилась в суд. Компания считала, что не признаются результаты тендера и распространяется ложная информация о фирме.

Тогда литовская компания намеревалась потребовать с правительств Кыргызстана 12 миллионов евро за упущенную выгоду и 50 миллионов евро в качестве компенсации ущерба репутации. Но по словам главы ГРС, «Гарсу Пасаулис» отозвала иск.

«Какие-то юридические моменты были, сейчас не смогу правильно сформулировать. Они отозвали иск, и на этом вопрос был закрыт», — сказал Мамбеталиев.

Почему о «паспортном кризисе» говорят только сейчас?

По слова главы ГРС, в ведомстве думали, что из-за спада спроса в летние месяцы 2020 года 250 тысяч бланков, которые были в наличии, хватит до июня месяца 2021 года.

«В ноябре начался резкий рост спроса. Мы проинформировали [правительство] в начале февраля*», — сказал он.

* 9 марта когда делали выговор главе ГРС в правительстве отмечали, что ведомство «несвоевременно известило о проблемах».

По словам Мамбеталиева, согласно срокам выдачу загранпаспортов должны были начать в конце декабря 2020 года или в начале января 2021 года.

«Когда в мае прошел тендер, мы составили план работы. Все шло планомерно по плану. После этого, когда подписали тендер 25 декабря, там уже пошли корректировки, мы изначальный план не корректировали, а оповестили, что к 1 апреля запустим проект, потому что такие договорные обязательства были с компанией, которая занимается персонификацией. При этом возникли технические вопросы, срок сейчас двигаем на май… Интеграция, наши дорабатывают, американская сторона дорабатывает. Они должны приехать, обучить», — сказал глава ГРС.

Биометрические электронные паспорта

Правительство решило внедрить биометрические электронные паспорта еще в 2015 году. Выдача электронных загранпаспортов в Кыргызстане должна была начаться с 2019 года. Однако процесс затянулся из-за расследования ГКНБ по тендеру, объявленному на закупку паспортов.

Бывший зампредседателя ГРС Тилек Батырканов в декабре 2020 года заявлял, что новые биометрические электронные паспорта начнут выдавать с апреля 2021 года, но потом сроки снова сдвинули, теперь уже на 1 мая этого года.

В ГРС сообщали, что новые электронные паспорта — одни из самых усовершенствованных документов удостоверения личности. В ведомстве отмечали, что биометрические загранпаспорта улучшат идентифицирование и учет лиц, пересекающих госграницу.

«Это также позволит повысить эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению трансграничной преступности, включающей торговлю людьми, организацию нелегальной миграции, незаконное пересечение госграницы. Сможем более эффективно бороться с фальсификацией и незаконным использованием документов. Таким образом, имидж Кыргызстана в мире повысится», — заявил бывший замглавы ГРС Батырканов.