Пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) сообщила, что в СИЗО-1 Бишкеке один из заключенных зашил себе рот в знак протеста решения суда по своему обвинению.

В ГСИН пояснили, что мужчину приговорил Ысык-Атинский районный суд Чуйской области к 5 годам лишения свободы и к штрафу в 300 тыс сомов.

«11 марта он в знак протеста против решения суда он объявил голодовку, зашив себе рот. Он также подал апелляцию в Чуйский областной суд», — рассказали в ГСИН

Вместе с этим в службе исполнения наказаний опровергли информацию, опубликованную в СМИ о том, что несколько заключенных в СИЗО-1 зашили себе рты из-за назначения Марса Жусупбекова начальником СИЗО.

Жусупбеков был восстановлен в должности 4 марта после того как его оправдал Верховный суд по делу злоупотребления и превышения должностными полномочиями.

По этим обвинениям Жусупбеков был задержан еще в 2013 году. В 2014 году Октябрьский районный суд приговорил Марса Жусупбекова к 4 годам лишения свободы, позже Бишкекский горсуд оставил этот приговор в силе.

Однако Жусупбеков обжаловал решение судов в Верховном суде, где судебная коллегия отменила все предыдущие приговоры и направила материалы дела на новое рассмотрение.

В 2019 году адвокаты добились пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходе нового рассмотрения дела Октябрьский районный суд не нашел в его действиях состава преступления, оправдал Жусупбекова и восстановил его в должности.

Затем судебная коллегия Верховного суда оставила определения суда нижестоящих инстанций в силе, то есть Жусупбеков был полностью оправдан.