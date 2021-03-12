Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента, у которых подтвердили коронавирус. Смерти зафиксировали в Бишкеке, Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 480 человек с COVID-19.

Штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 63 человек. В Ошской и Таласской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 31;

Ош — 1;

Чуйская область — 18;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 6;

Джалал-Абадская область — 2;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 755 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 48 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 766 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 11 марта в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 312 пациентов. Кроме этого еще 260 человек лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, ещё 78 человек в тяжелом состоянии.

Среди медработников за прошедшие сутки в Бишкеке зарегистрирован один новый случаев заражения COVID-19. Всего COVID-19 подтвердился у 4 207 медиков, из которых всего выздоровели 4 195 медработников.