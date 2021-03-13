Республиканский штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. В Таласской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 26;

Чуйская область — 20;

Иссык-Кульская область — 7;

Нарынская область — 4;

Ош — 3;

Ошская область — 2;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 818 случаев заражения коронавирусом.

За сутки минздрав не зарегистрировал ни одной смерти пациента с COVID-19. Ведомство сообщает, что за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 480 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 43 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 83 809 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 13 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 318 пациентов, из них 17 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 272 пациента лечатся амбулаторно.