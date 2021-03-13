Пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек, комментируя итоги госвизита Садыра Жапарова в Узбекистан, заявила, что кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Так, жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу.

В это же время узбекская сторона готова не претендовать Кыргызстану местность Унгар-Тоо — жители приграничных сел долгое время спорили о том, кому она принадлежит.

По словам Байтерек, «остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будет решать спецкомиссия, которая уже не единожды проводила заседания со своими узбекскими коллегами». В первоначальной цитате Байтерек была фраза «узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Унгар-Тоо», которая была раскритикована в соцсетях и после удалена. Байтерек была вынуждена разъяснить ранее сказанное:

«В связи с активным обсуждением в социальных сетях темы относительно местности Унгар-Тоо хотелось бы внести ясность по данному вопросу:

Ункур-Тоо всегда являлась кыргызской землей, но, как вам известно, на протяжении многих лет этот участок вызывал споры и напряжение между местными жителями приграничных регионов двух стран.

В ходе переговоров на высшем уровне узбекская сторона выразила готовность БОЛЕЕ НЕ ПРЕТЕНДОВАТЬ на спорную местность Ункур-Тоо», — сообщила Байтерек.

Она отметила, что обе стороны пришли к мнению, что работу по делимитации и демаркации кыргызско-узбекских границ необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев.

Также пресс-секретарь президента добавила, что что в ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице, а узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.

12 марта завершился госвизит Садыра Жапарова в Узбекистан. Это его третья заграничная поездка в качестве президента. По итогам визита главы двух государств договорились об увеличении товарооборота между странами, о сотрудничестве в сфере водопользования и энергетики, а также решении пограничных вопросов. Кроме того, стороны решили создать Кыргызско-Узбекский инвестиционный фонд для финансирования совместных инвестпроектов.

Что не так с Унгар-Тоо?

Конфликты из-за несогласованных границ между Узбекистаном и Кыргызстаном начались сразу после развала Советского Союза. В советское время административная граница этих стран была очерчена без учета рельефа местности.

Сейчас на территории Кыргызстана остаются четыре узбекских анклава — Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Таш-Добе. В Узбекистане есть один кыргызский анклав Барак площадью в четыре квадратных километра. Периодически там происходят конфликты.

Кроме того, конфликты происходят из-за несогласованных участков госграницы. Последний конфликт по спорной горе Унгар-Тоо и спорному Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу произошел в августе 2016 года.

Тогда 20 узбекских милиционеров высадились на гору Унгар-Тоо, где находится кыргызская ретрансляционная вышка. Сотрудников вышки — граждан Кыргызстана — задержали узбекские милиционеры и они 16 дней провели в Янгикурганском отделении милиции Узбекистана.

Узбекская сторона требовала снять кыргызский патруль с Орто-Токойского водохранилища.

После длительных переговоров кыргызских инженеров отпустили. Почти сразу после этого узбекские милиционеры покинули несогласованную сторону.