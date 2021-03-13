Источник в правоохранительных органах подтвердил «Клоопу» информацию о том, что в колонии №19 и СИЗО-1 сменили начальство.

Ранее СМИ сообщали, что несколько заключенных зашили себе рты, протестуя против назначения на пост главы СИЗО-1 Марса Жусупбекова. По словам источника «Клоопа», руководство ГСИН «пошло на поводу» и поменяло местами начальников мест заключения. Главу колонии №19 в селе Жаны Жер, где отбывают наказание пожизненно-заключенные, Нурдина Турусбекова поставили на место руководителя СИЗО-1, а начальник следственного изолятора Марс Жусупбеков, наоборот, возглавил колонию.

Жусупбеков стал главой СИЗО-1 совсем недавно, 4 марта, после многолетней тяжбы, в ходе которой его оправдали. Он уже руководил следственным изолятором, но был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ 29 ноября 2013 года по обвинению в нарушениях, допущенных в бытность его начальником СИЗО-1. За три дня до его задержания, 26 ноября 2013 года, в СИЗО-1, которым управлял Жусупбеков, более половины заключенных объявили голодовку. Они требовали наладить в СИЗО так называемый «черный ход» — режим, при котором правила устанавливаются не только администрацией изолятора, но и криминальными авторитетами.

Тогда же правозащитница Динара Муканбаева, которая связалась с заключенными в СИЗО-1, рассказала другую версию происходящего, согласно которой голодовка началась из-за «плохих условий содержания» – переполненности камер и отсутствия медицинского обследования. Голодовка в СИЗО-1 прекратилась 27 ноября 2013 года — за два дня до задержания Жусупбекова.

В 2014 году Октябрьский районный суд приговорил Марса Жусупбекова к 4 годам лишения свободы, позже Бишкекский горсуд оставил этот приговор в силе.

Однако Жусупбеков обжаловал решение судов в Верховном суде, где судебная коллегия отменила все предыдущие приговоры и направила материалы дела на новое рассмотрение.

В 2019 году адвокаты добились пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходе нового рассмотрения дела Октябрьский районный суд не нашел в его действиях состава преступления, оправдал Жусупбекова и восстановил его в должности.

Затем судебная коллегия Верховного суда оставила определения суда нижестоящих инстанций в силе, то есть Жусупбеков был полностью оправдан.





