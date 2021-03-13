Замминистра юстиции Марат Канулькулов 10 марта на заседании парламента заявил, что правительство издало распоряжение об отправке в Сирию спецборта для эвакуации кыргызстанцев.

По его словам, правительство окажет помощь кыргызстанцам, получившим наказание в виде финансовых санкций.

«Вышло распоряжение правительства, оно возьмет на себя выплаты по их штрафам. Для эвакуации граждан Кыргызстана будет отправлена в Сирию специальная делегация. После они будут возвращены в Кыргызстан», — сообщил Канулькулов.

Однако пресс-служба правительства и Министерство иностранных дел заявили, что не владеют точной информацией об этом.

На протяжении нескольких лет кыргызстанцы обращаются к властям с просьбой вывезти из зоны боевых действий в Сирии женщин и детей, которые были завербованы террористическими группировками.

«Власти нам ничего не сообщали. Я не прекращаю предпринимать попытки по возвращению в Кыргызстан своей дочери и детей таких женщин, как я. Обращалась в ГКНБ и МИД. Теперь хочу встретиться с главой правительства», — говорит Хамида Якубова.

С 2019 года власти Казахстана проводили операции по эвакуации своих граждан из зон боевых действий на Ближнем Востоке. По официальной информации, в рамках операции «Жусан» из Сирии было вывезено более 600 казахстанок, в том числе 400 детей.

Также Узбекистан и Таджикистан продолжают вывозить своих сограждан из зоны боевых действий.

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