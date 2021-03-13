Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что строительство многоэтажного жилого дома на месте футбольного поля в 6-м микрорайоне приостановлено.

По данным мэрии, 13 марта вице-мэр Бишкека по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу встретился с жителями микрорайона. На встрече присутствовал также представитель строительной компании BSK Capital Group Эрлан Солтонбеков.

«В ходе обсуждения вице-мэр отметил, что нужно прийти к компромиссу и решить вопрос согласно закону», — говорится в сообщении муниципалитета.

После вице-мэр поручил соответствующим городским службам провести детальную проверку материалов.

Ранее, 11 марта, когда строительная компания пригнала экскаватор, жители 6-микрорайона выступили против. По их словам, жители собрали подписи о том, что они не согласны со строительством многоэтажного дома на месте футбольного поля и обратились в прокуратуру.

Строительная компания же заявила, что эти жители игнорируют законы страны, так как у них есть все необходимые документы и разрешения на возведение здания на этом участке.

BSK Capital Group утверждают, что футбольное поле на этом участке возведено в 2017 году незаконно и без согласия арендатора, так как они заключили договор аренды этого участка на 49 лет еще в сентябре 2009 года.

Ранее похожий конфликт сложился с застройкой сквера «Слоники». Жители и стройкомпания на протяжении трех лет боролись за детскую площадку на пересечении улиц Токтоналиева — Айни. В итоге городские власти выявили отсутствие некоторых необходимых документов и приостановили строительство дома.