Президент Садыр Жапаров в ходе визита посетил узбекский инновационный технопарк «Яшнабад» в Ташкенте вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента Кыргызстана.

По ее данным, главы государств посетили выставочный зал изделий, на электрокарах осмотрели производственные цеха и павильоны с продукцией, произведённой в Узбекистане, а также обсудили возможность обмена опытом и сотрудничества в различных направлениях.

А при осмотре транспортных средств, которые также были произведены в Узбекистане, Кыргызстану подарили 20 карет скорой помощи.

Садыр Жапаров посетил Узбекистан 11-12 марта с госвизитом. Главы двух государств в ходе двусторонних переговоров договорились об увеличении товарооборота между странами, о сотрудничестве в сфере водопользования и энергетики, а также решении пограничных вопросов.

Кроме того, стороны решили создать Кыргызско-Узбекский инвестиционный фонд для финансирования совместных инвестпроектов.