В Кыргызстане стартовала агитация перед выборами в местные кенеши, которые пройдут 11 апреля. За первый день агитации в бишкекской ТИК уже вынесли письменные предупреждения кандидатам от двух партий, идущих в БГК. Еще одна партия висит на волоске — ее представителя подозревают в подкупе, но решения не принято.

Кто и за что получил предупреждения

На Жаныбека Абирова, который баллотируется от партии «Эмгек», пожаловались жители микрорайонов — во дворах на домах появились надписи краской «АБ» и «Абиров». Кроме того, на страничке в фейсбуке партия и Абиров поздравили кыргызстанок с 8 марта — до начала официальной агитации. Он получил письменное предупреждение.

* Жаныбек Абиров занимал последние несколько лет пост главы БГК, но приостановил полномочия для участия в выборах. Он заявил, что делает это потому, что «для всех кандидатов должны быть равные условия».

Другое письменное предупреждение получил кандидат от «Ата-Журт Кыргызстан» Бабыржан Тольбаев (Бабур Тольбаев). Меценат и бывший кандидат в президенты поздравил в инстаграме кыргызстанок с 8 марта как кандидат в депутаты, а еще он встречался с студентами КГМА, где тоже заявил, что он идет в депутаты.

При этом в Бишкекской ТИК не нашли состава досрочной агитации в поздравлении с 8 марта от партии «Ынтымак» и кандидата от партии НДПК Илима Карыпбекова.

Еще не решили, что делать с кандидатом от политорганизации «Наш народ» Анжеликой Кайратовой, известной больше как певица Анжелика. Перед стартом агитации она провела прямой эфир в инстаграме, где разыграла квартиру среди подписчиков. Если уполномоченный представитель партии не докажет, что квартира принадлежала не Анжелике — ее действия могут расценить как подкуп.

Выборы в местные кенеши

Выборы на местном уровне должны были пройти в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчы и Токмаке и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей 12 апреля 2020 года.

Но из-за коронавируса в республике тогда ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров назначил их на 11 апреля 2021 года. Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета.

И депутаты парламента еще до того, как официально закончилось общественное обсуждение проекта основного закона страны, приняли законопроект о референдуме по Конституции в первом чтении. Через два дня после завершения обсуждения официально они приняли его во втором и третьем чтениях за один день, после чего законопроект подписал президент Жапаров.

Известно, что выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов. Кроме них, должны пройти повторные выборы в парламент — сумма из бюджета, которую планируют потратить на них, неизвестна.