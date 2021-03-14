Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19. Случай зафиксирован в Ошской области.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умер 1 481 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 32 человек.

Бишкек — 22;

Иссык-Кульская область — 5;

Ошская область — 5.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 850 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 27 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 836 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 14 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 343 пациента, из них 18 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 250 пациентов лечатся амбулаторно.