Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19. Случай зафиксирован в Ошской области.
По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умер 1 481 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 32 человек.
- Бишкек — 22;
- Иссык-Кульская область — 5;
- Ошская область — 5.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 850 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 27 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 836 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 14 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 343 пациента, из них 18 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 250 пациентов лечатся амбулаторно.