Жители Араванского района Ошской области привели премьер-министра Улукбека Марипова на стихийную уличную свалку и пожаловались, что власти не принимают никаких мер для ее устранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По их словам, они неоднократно подавали жалобы в органы местного самоуправления, но они бездействуют. А в МСУ утверждают, что жители не заключили договор на вывоз мусора, но при этом коммунальные службы периодически вывозят скопившиеся отходы.

Марипов заявил, что акиму района должно быть стыдно за это и объявил ему выговор.

«Разве можно допускать, чтобы посреди жилых улиц была образована стихийная свалка. Здесь люди живут, играют дети, пожилые граждане прогуливаются и дышат неприятным запахом, идущим от свалки. Акиму района и другим ответственным руководителям нужно самим пожить в этих домах, чтобы начать действовать.

Вывезти мусор — это дело одного дня, так почему этот вопрос остаётся нерешенным больше года», — возмутился премьер-министр, поручив в однодневный срок очистить территорию от мусора.

Премьер-министр 13 марта начал свою рабочую поездку по Ошской области. Он посетил центральный рынок и высказался о повышении цен на продукты и ГСМ.

«Повышение цен на продовольствие и нефть – общемировая тенденция. Цены растут практически во всех странах мира и наша республика не исключение. Нам нужно самим производить наиболее востребованные продукты питания, а именно масло растительное, сахар, чтобы не быть зависимыми от импорта» , — считает Марипов.