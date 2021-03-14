В Бишкеке 14 марта прошел мирный марш за законность. Участники прошли путь от железнодорожного вокзала до флага на площади Ала-Тоо по бульвару Эркиндик. Некоторые держали плакаты «Не бойся! Требуй лучшую жизнь!» и «Лампочка взорвалась».

На подходе к площади марширующих встретили сотрудники милиции и колонной проводили всех до флага. В это же время на площади проходил другой митинг — около 30 человек собрались у памятника Манаса и выступали против неправительственных организаций и радио «Азаттык». Основная цель собрания, по их словам — сохранение кыргызских традиций.

Альтернативный митинг на площади. Против НПО и Азаттыка. В последний раз такой митинг проводили сторонники Матраимова. pic.twitter.com/MUf9quxEFF — Kloop (@kloopnews) March 14, 2021

По сложившейся традиции марширующие спели гимн у флага и разошлись. Марши за законность проходят каждое воскресенье. Это инициатива активистов в ответ на новый проект Конституции и референдум по его принятию.

Референдум по новой Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши. Президент Садыр Жапаров 12 марта подписал закон о назначении референдума, несмотря на то, что в проекте Основного закона не раз находили ошибки юристы и политики.

Также международная правозащитная организация Human Rights Watch предложила отозвать проект новой Конституции.

HRW заявила, что проект «подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью».