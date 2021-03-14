Пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области опровергла информацию о том, что Узбекистану предоставят коридор к анклаву Сох.

«После официальной встречи лидеров Кыргызстана и Узбекистана 11-12 марта 2021 года в Ташкенте пошли ложные слухи о том, что кыргызская сторона предоставит коридор в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Данная информация является неверной», — сообщила пресс-служба.

По информации пресс-службы, граждане Узбекистана смогут проходить на территорию Соха «по старым правилам», снова будет открыт КПП в Кадамджайском районе Баткенской области — его закрывали из-за пандемии.

«По итогам переговоров было согласовано возобновление работы ранее закрытого в связи с пандемией коронавирусной инфекции пункта пропуска «Кайтас». Граждане соседнего государства проходят через этот КПП в том же порядке, что и раньше: с проверкой документов и регистрацией. Узбекистанцы въезжают в Кыргызстан через контрольно-пропускной пункт и следуют через нашу территорию до Сохского района, а обратно с повторной проверкой въезжают в Сохский район Узбекистана», — рассказал Омурбек Суваналиев, полпред Баткенской области.

Ранее пресс-секретарь президента Галина Байтерек сообщала, что Кыргызстан «выразил готовность открыть транспортное и авиасообщение в анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана для свободного передвижения через госграницу». Суваналиев же сказал — «что касается открытия воздушного сообщения в анклаве Сох, то будут летать небольшие самолеты, которые свяжут Сохский район с Узбекистаном».

Также Байтерек упоминала и КПП — по ее словам, на госгранице снова будут работать семь КПП, Узбекистан же решит вопрос с грузопотоком и, возможно, предоставит технику для сканирования документации.

В свою очередь, по словам Байтерек, Узбекистан перестанет претендовать на Унгар-Тоо. Работу по делимитации и демаркации кыргызско-узбекских границ страны хотели бы в течение ближайших трех месяцев.