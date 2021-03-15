Пресс-служба Бишкекского городского суда сообщила журналисту «Клоопа», что 10 марта суд признал виновным министра обороны Таалайбека Омуралиева по статье «Злоупотребление должностным положением».

Суд приговорил Омуралиева к выплате 5 млн сомов в доход государства. В горсуде добавили, что по делу Омуралиева проходило еще несколько обвиняемых, им суд не назначил никакого наказания «в связи с истечением срока давности» по делу.

При этом, в суде не сообщили имен других обвиняемых, добавив, что Омуралиев все еще может обжаловать приговор в Верховном суде.

Дело о незаконном распределении квартир

Еще в 2017 года Первомайский райсуд признал Омуралиева и других обвиняемых по делу о незаконном распределении квартир виновными в злоупотреблении должностным положением.

Тогда его оштрафовали на пять миллионов сомов и лишили звания генерал-майора. Однако Бишкекский горсуд вернул Омуралиеву звание, оставив лишь штраф. Затем Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский райсуд.

Позже, в октябре 2020 года, после того как Омуралиева назначили главой Генерального штаба, Первомайский суд оправдал его и еще десять человек, которые проходили с ним по этому делу.

В числе обвиняемых были экс-замглавы первого секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров, экс-первый замначальника Генерального штаба Кубанычбек Орозматов, а также бывший зампредседателя Госкомитета по делам обороны Нурбек Дуйшеналиев. Все они состояли в комиссии по распределению квартир военнослужащим в микрорайоне «Джал» в Бишкеке. Теперь же горсуд вновь признал его виновным.

Назначение Омуралиева

Омуралиева назначили на пост начальника Генерального штаба 9 октября, после начала политического кризиса, вызванного парламентскими выборами. До этого Генштаб возглавлял Райымберди Дуйшенбиев.

Затем после переформирования правительства и возрождения Министерства обороны, президент Садыр Жапаров 3 февраля назначил Омуралиева министром обороны.

Таалайбек Омуралиев уже второй раз занимает должность министра обороны Кыргызстана. Первый раз на этой должности он работал с 2011 по 2014 годы. После этого в его биографии оказался шестилетний пробел, затем в октябре 2020 года он стал главой Генштаба, а после переформирования кабмина, в феврале возглавил Министерство обороны.