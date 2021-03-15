Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 15 марта сообщила, что гражданин Кыргызстана Жолдошбаев Бахтияр Сатышевич объявлен в розыск.

47-летнего кыргызстанца подозревают в причастности к незаконному выводу из страны 59,5 млрд сомов, на него заведено уголовное дело по статье «Коррупция».

В случае получения какой-либо информации о его местонахождении разыскиваемого ГКНБ просит сообщить по телефонам дежурной части.

Разыскиваемый является директором компании «Асцентура Аудит».

Ранее он был руководителем ОсОО «Рэгал», занимавшейся оптовой неспециализированной торговлей. С 11 августа 2020 года компания «Рэгал» изменила статус как прекратившая деятельность.

Вывод 60 млрд сомов

1 марта 2021 года начальника управления Финансовой полиции по Бишкеку задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции.

По версии следствия, задержанный и другие сотрудники финпола были в сговоре с гражданами, которые организовали коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызстана «крупных сумм денег».

«В результате незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы Кыргызстана выведено 59,5 млрд сомов. Предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн сомов», — отметили в ГКНБ.

В Госкомитете также выяснили, что должностные лица финпола за сокрытие этих нарушений получили от организаторов канала по отмыванию денег взятку в 180 млн сомов.

Первомайский районный суд Бишкека 3 марта вынес меру пресечения начальнику управления финпола. Его оставили под стражей до 1 мая 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.