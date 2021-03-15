Тай-Мурас Ташиев, сын председателя Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева, стал кандидатом в депутаты городского кенеша от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Ему 27 лет, в списках ЦИК он указан как заместитель директора компании «Томас и Ко».

«Ата-Журт Кыргызстан» — новое для республики политобъединение. По данным минюста, его руководителем является Айбек Тураталиевич Маткеримов.

Про руководителя новой партии информации в открытом доступе мало. По данным ЦИК, ему 40 лет, с 2016 года по начало предвыборной кампании 2020 года он занимал должность депутата айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт». Также он баллотировался в 2017 году в депутаты Джалал-Абадского горкенеша от «Ата-Журт».

Согласно данным минюста, партия прошла перерегистрацию 26 февраля 2021 года. Кто находится в составе 45 учредителей партии, неизвестно — информация скрыта. Известно, что бишкекское ее отделение возглавил меценат и бывший кандидат в президенты Бабур Тольбаев, который занял третье место по итогам президентских выборов 2021 года.

Данных о том, что это была за партия до перерегистрации, в свидетельстве минюста также не указано. Но там есть регистрационный номер партии — 10992-3300-ПП. По базе минюста под этим номером ничего найти не удалось.

Но, по данным ЦИК, по состоянию на 7 июля 2020 года партия с этим номером называлась «Политическая партия «Единство народа» Кыргызстана». Ее возглавлял депутат 6 созыва от партии «Кыргызстан» Замирбек Эсенаманов, который пришел в парламент летом 2020 года.

Также, по данным ЦИК и СМИ республики, эта партия хотела идти на парламентские выборы в октябре 2020 года, но позже отозвала документы.

В соцсетях найти странички «Единства», его сайт на государственном или официальном языке не удалось. Как и информацию о том, где, когда и как прошел съезд партии, на котором было решено сменить руководство и название «Единства народа». Не удалось найти страниц в соцсетях и сайта и у «дочки» «Единства» — «Ата-Журт Кыргызстан».

Кто такой Камчыбек Ташиев?

Камчыбек Ташиев — один из самых близкий соратников президента Садыра Жапарова. Именно он содействовал тому, чтобы Жапаров вышел из колонии в ночь на 6 октября, а затем поддерживал его в процессе вхождения во власть.

Ташиев дважды был депутатом парламента: c 2005 по 2007, а затем с 2010 по 2013 года. В 2010 году он пришел в парламент от партии «Ата-Журт», основателем которой он был вместе с Жапаровым.

16 октября 2020 года Ташиев назначен председателем ГКНБ, в тот же день как Жапаров стал и.о. президента.

Жапаров и Ташиев также вместе создали партию «Мекенчил». Партия впервые участвовала в выборах 4 октября, но проиграла. Перед стартом кампании в городские кенеши Садыр Жапаров заявил, что в стране не будет «провластной партии», поэтому она не пойдет на выборы.