Правозащитная организация «Справедливость» сообщила, что Джалал-Абадский областной суд приговорил к пяти годам сотрудника милиции и трёх мужчин по статье «Хулиганство». Они в 2019 году избили администратора автозаправки в городе Кербен.

С учётом амнистии срок осужденным сократили до трёх с половиной лет. Ранее Аксыйский районный суд по этому делу осудил всех четверых на пять лет и тут же амнистировал «в честь 75-летия Победы и 10-летия Апрельской революции».

Избиение

2 августа 2019 года в городе Кербен Аксыйского района Джалал-Абадской области четверо мужчин избили 28 летнего администратора автозаправки. Избиение попало на камеры видеонаблюдения, а среди нападавших оказался и сотрудник Аксыйского РОВД Нурболот Курбанов.

В УВД Джалал-Абадской области сообщали, что этот факт зарегистрирован в ЕРПП.

«Руководство местной милиции бездействует: вместо того чтобы расследовать это преступление, они спустили все на тормозах. Рядовые милиционеры выдают случившееся как бытовой конфликт», — говорила тогда мать пострадавшего.

Правозащитная организация сообщает, что после того, как родственники пострадавшего написали заявление, на них оказывали давление — нападавшие явились в больницу к потерпевшему и пригласили его «на разговор».

«Самое возмутительное было то, что оперативного сотрудника во время следствия даже не отстранили от работы», — отмечает организация.

Кроме этого, правозащитная организация сообщила, что этот же милиционер в 2016 году пытал 22 летнего парня из того же Кербена. Но тогда прокуратура не возбудила уголовного дела по этому факту.