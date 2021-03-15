Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) завоевал престижную музыкальную премию Грэмми. Об этом Зейкенов рассказал на своей странице в Instagram.

«Самое прекрасное в карьере музыканта — выиграть Grammy, и мы это сделали!», — написал он на своей странице.

На официальном сайте Грэмми говорится, что Imanbek получил свою награду за ремикс на песню «Roses» рэпера SAINt JHN, которая ранее и принесла ему всемирную популярность. Imanbek получил свою награду в номинации «Лучший ремикс».

*Грэмми — ежегодная премия, которую вручает американская национальная академия по результатам жюри членов академии. В число жюри входят артисты, музыканты, продюсеры и студийные звукоинженеры.

Летом 2019 года Imanbek нашел песню «Roses» гайано-американского рэпера и певца Saint Jhn, вышедшую четыре года назад, и сделал из нее ремикс.

После этого диджей опубликовал ремикс под своим именем в российских социальных соцсетях, как уже делал ранее с другими своими треками. Через несколько месяцев трек стал популярен в социальной сети «ТикТок», а после и во всем мире.

В конце августа 2019 года Иманбек стал «легальным» артистом, подписав контракт с российским лейблом Effective Records. Через месяц он договорился с SAINt JHN о том, чтобы их коллаборация была официально выпущена как отдельный сингл. Трек занял 5 место в американском чарте Billboard Hot 100 и достиг 1 места в чартах Великобритании.