Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев во время встречи с жителями Баткенской области 15 марта заявил, что Узбекистан не получит коридор к анклаву Сох.

Он подчеркнул, что этот вопрос не обсуждался на переговорах президентов Кыргызстана и Узбекистана, и призвал не поддаваться провокациям и не верить недостоверной информации.

По словам Ташиева, официальную информацию касательно вопросов границы может предоставлять только Пограничная служба в составе ГКНБ.

«Мы не давали коридор и не дадим. Таких слов не было в речи президента Садыра Жапарова. Договорились открыть контрольно-пропускной пункт, чтобы жители анклава могли более свободно передвигаться. Мы намерены определить и провести демаркацию границы анклава. Если мы скажем, то это уже другое дело», — сказал он.

Глава ГКНБ также пообещал компенсацию от государства жителям приграничных районов, если при процессе делимитации и демаркации границ и обмене участками они потеряют свои дома. По его словам, обмен отдельными участками между двумя странами неизбежен.

«Могут пострадать пять-десять домов, возможно, вам придется отдать соседям свой огород. Это неизбежно. Государство вас на улице не оставит — все будет компенсировано», — сказал Ташиев сельчанам.

Он призвал местных чиновников проводить разъяснительную работу среди жителей приграничных сел, их родных и близких о том, что межправительственная комиссия двух государств работает во благо народа.

Камчыбек Ташиев отметил, что обмен участками будет проводиться только на равных условиях.

«Сколько президентов ушли — ни один не смог решить проблему границ. Сейчас Садыр Нургожоевич настроен так, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе. Поэтому надо решать. Я сам болею за Баткен», — подчеркнул он.

БАТКЕН:УКМК ТӨРАГАСЫ КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ БАТКЕНДЕ Опубликовано Жетинчи канал Понедельник, 15 марта 2021 г.

Коридор к анклаву Сох

12 марта завершился государственный визит Садыра Жапарова в Узбекистан. Это была его третья заграничная поездка в качестве президента. По итогам визита главы двух государств договорились о решении приграничных вопросов.

13 марта пресс-секретарь президента Галина Байтерек сообщила, что Кыргызстан «выразил готовность открыть транспортное и авиасообщение в анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана для свободного передвижения через госграницу».

По ее словам, на госгранице снова должны заработать семь КПП, Узбекистан же решит вопрос с грузопотоком и, возможно, предоставит технику для сканирования документации. По словам Байтерек, взамен Узбекистан перестанет претендовать на гору Унгар-Тоо. Однако позже пресс-релиз с сайта президента был удален и опубликован с изменениями.

На этот релиз отреагировала пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области, которая опровергла информацию о том, что Узбекистану предоставят коридор к анклаву Сох.

«После официальной встречи лидеров Кыргызстана и Узбекистана 11-12 марта 2021 года в Ташкенте пошли ложные слухи о том, что кыргызская сторона предоставит коридор в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Данная информация является неверной», — сообщила пресс-служба.

При этом граждане Узбекистана смогут проходить на территорию Соха «по старым правилам», снова будет открыт КПП в Кадамджайском районе Баткенской области — его закрывали из-за пандемии.

«Граждане соседнего государства проходят через этот КПП в том же порядке, что и раньше: с проверкой документов и регистрацией. Узбекистанцы въезжают в Кыргызстан через контрольно-пропускной пункт и следуют через нашу территорию до Сохского района, а обратно с повторной проверкой въезжают в Сохский район Узбекистана», — рассказал полпред Баткенской области Омурбек Суваналиев.

Про открытие воздушного сообщения в анклаве Сох Суваналиев сказал следующее — «будут летать небольшие самолеты, которые свяжут Сохский район с Узбекистаном».

Что не так с Унгар-Тоо?

Конфликты из-за несогласованных границ между Узбекистаном и Кыргызстаном начались сразу после развала Советского Союза. В советское время административная граница этих стран была очерчена без учета рельефа местности.

Сейчас на территории Кыргызстана остаются четыре узбекских анклава — Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Таш-Добе. В Узбекистане есть один кыргызский анклав Барак площадью в четыре квадратных километра. Периодически там происходят конфликты.

Кроме того, конфликты происходят из-за несогласованных участков госграницы. Последний конфликт по спорной горе Унгар-Тоо и спорному Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу произошел в августе 2016 года.

Тогда 20 узбекских милиционеров высадились на гору Унгар-Тоо, где находится кыргызская ретрансляционная вышка. Сотрудников вышки — граждан Кыргызстана — задержали узбекские милиционеры и они 16 дней провели в Янгикурганском отделении милиции Узбекистана.

Узбекская сторона требовала снять кыргызский патруль с Орто-Токойского водохранилища.

После длительных переговоров кыргызских инженеров отпустили. Почти сразу после этого узбекские милиционеры покинули несогласованную сторону. При этом, власти обеих стран настаивали, что и гора Унгар-Тоо и водохранилище принадлежат каждой из них.