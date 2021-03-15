Пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области 15 марта сообщила, что ранее задержанные на территории Таджикистана кыргызстанцы возвращены домой.

Пятеро жителей Баткенской области и два жителя Ошской области, ранее задержанные по подозрению в незаконном пересечении госграницы, вернулись домой 13-14 марта. Кроме того, еще 26 февраля были возвращены два жителя Бишкека.

Суд Таджикистана обязал вернувшихся кыргыстанцев выплатить штраф.

В ведомстве отметили, что сейчас в Баткене под стражей содержатся 15 граждан Таджикистана. Их также обвиняют в незаконном пересечении госграницы, они будут призваны к ответственности согласно законодательству Кыргызстана.

16 марта планируется встреча полпреда Омурбека Суваналиева с руководителем Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзода. Они обсудят вопрос открытия пунктов пропуска «Кулунду» и «Кайрагач», которые были закрыты после объявления пандемии.

Возвращение жителей Лейлекского района

Еще трое жителей Лейлекского района вернулись в Кыргызстан 23 февраля после переговоров представителей двух стран, они получили предупреждение за нарушение режима пересечения госграницы.

«Как только к нам поступила информация, представитель начал переговоры с таджикской стороной и уже в течение пяти-шести часов трое граждан были возвращены. У них не было никакого груза с собой. Поэтому появилась возможность быстро вернуть», — сообщила пресс-секретарь администрации Баткенской области Чолпон Бердикулова.

Трое жителей Лейлекского района были задержаны во время посещения рынка Хистеварз на территории Таджикистана. В результате двусторонних переговоров с таджикской стороны подполковник Кирбонов передал задержанных руководителю погранзаставы «Жаны-Жер».

Митинг в Баткене

Около ста жителей Баткенской области собрались 22 февраля возле областной администрации с просьбой о помощи в освобождении односельчан, задержанных в Таджикистане. С гражданами встретился полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

Сотрудники издания «Т-Медиа» вели прямой эфир с митинга, на котором один из жителей рассказал о том, что его родственник с 16 февраля находится в Таджикистане.

«О том, что наших ребят там [в Таджикистане — ред.] задержали нам не было известно, мы об этом узнали в пятницу. Мы не знаем за что их задержали. Сюда пришли просить помощи в освобождении наших сыновей», — сказал он.

До этого в социальных сетях было распространено видео о том, что были задержаны 22 гражданина Кыргызстана, которые возвращались со скотного рынка, находящегося на территории Таджикистана. На видео также говорилось, что их взяли в заложники. Но Суваналиев рассказал, что задержаны всего три кыргызстанца за незаконное пересечение границы.

«На данный момент правоохранительные органы проводят переговоры о возвращении задержанных на территорию Кыргызстана. Сегодня решили вопрос о поездке в Таджикистан специальных представителей области и родителей задержанных, чтобы узнать об их состоянии», — сказал Суваналиев.

Позже пресс-служба представительства распространила информацию о том, что задержано пять человек — три жителя Баткенского района и два жителя Кадамжайского района. Они прошли через айыльный аймак Джаны-Джер Лейлекского района на скотный рынок, который находится на территории Таджикистана, и были задержаны в местности Кистакуз Согдийской области Таджикистана.

«Эти кыргызстанцы не могли найти дорогу и потерялись. В итоге они перешли границу вне КПП и их задержали спецслужбы Таджикистана», — сообщило ведомство.

При этом пресс-службе ГКНБ, куда теперь входит погранслужба, сообщили, что пять граждан Кыргызстана были задержаны на территории Таджикистана «за нарушение государственной границы при попытке нелегального вывоза 900 кг металла, двух голов крупнорогатого и трех голов мелкого рогатого скота».

Тогда в ГКНБ подчеркнули, что в отношении задержанных проводится следствие и ведутся переговоры по их возвращению в Кыргызстан.