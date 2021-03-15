В УВД города Ош сообщили, что к ним поступила жалоба на руководителя спорткомитета при мэрии Оша Бекдоолота Абакирова. Заявитель утверждает что 12 марта Абакиров со своими друзьями избил его на рынке, расположенном на улице Курманжан датка.

Также житель города сообщил, что глава спорткомитета его обматерил непристойными словами. В УВД Оша зарегистрировали заявление в ЕРПП по статье «Хулиганство», начаты следственные мероприятия.

По словам пресс-секретаря мэрии города Ош Азамата Абсаттарова, Бекдоолот Абакиров опровергает обвинения в свой адрес.

«Он говорит, что никого не избивал и что у него есть свидетели [произошедшего] », — сказал Абсаттаров.

Кто такой Бекдоолот Абакиров

Бекдоолот Абакиров возглавляет Ошский городской спорткомитет с декабря 2020 года. Во время протестов, которые начались на фоне октябрьских событий, он сопровождал мэра Таалайбека Сарыбашова.

До этого Абакиров был директором муниципального авторынка «Жапалак». Также известно, что он мастер спорта по борьбе.

В марте 2020 года Kaktus.media опубликовало списки кандидатов, в котором Абакиров числился кандидатом в депутаты Ошского городского кенеша от партии «Биримдик». Однако из-за пандемии местные выборы были перенесены.

До Абакирова комитетом руководил Кылычбек Саркарбаев. Саркарбаев был задержан со стороны ГКНБ по подозрению в получении поддельного паспорта, а после был освобожден от занимаемой должности.