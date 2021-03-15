Центральная избирательная комиссия 14 марта вручила депутатский мандат Айбеку Осмонову. Осмонов пришел вместо скончавшегося 28 февраля депутата Алмазбека Акматова из фракции «Бир Бол».

Новый депутат и его родной брат Нурбек Осмонов — владельцы холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».

Айбек Осмонов так же известен как основатель партии «Мекеним Кыргызстан». За нее проголосовали 24 % избирателей на прошедших парламентских выборах.

Перед выборами партия перешла к клану Матраимовых и их соратникам. На данный момент основателями партии числятся десять человек, а руководит ею сторонник Матраимова Мирлан Бакиров.

Позже Осмонов основал партию «Ыйман Нуру», но также покинул ее ряды и отказался от участия в парламентских выборах. Тогда сооснователь партии «Ыйман Нуру» Чынгыз Макешов рассказал, что причиной ухода Осмонова стало давление со стороны экс-таможенника Райымбека Матраимова.

После аннулирования результатов парламентских выборов Райымбек Матраимов был задержан по подозрению в коррупции на таможне. Он возместил нанесенный ущерб государству в размере 2 млрд сомов, который включал в себя 1,4 млрд сомов, девять квартир и торговый центр. 11 февраля суд вынес ему обвинительный приговор и оштрафовал на 260 тысяч сом.

Позже журналисты нашли эти квартиры и определили, что Матраимов купил их за несколько дней до передачи государству.



Матраимов был снова задержан 18 февраля по подозрению «в легализации и отмывании денег». Но через неделю он был госпитализирован в частную клинику «Бикард» в связи с плохим состоянием здоровья.