Глава Общественного фонда «Правовая клиника “Адилет”» Чолпон Джакупова 15 марта выступила с открытым обращением к президенту Садыру Жапарову.

В нём она призвала президента обеспечить формирование справедливых и благоприятных правил для ведения экономической деятельности в Кыргызстане, верховенство права и реальную независимость судебной ветви власти.

Кроме этого, она попросила организовать эффективную систему контроля за исполнением принимаемых президентом решений.

Указы Жапарова и силовики, которые их выполняют не так

Джакупова отмечает, что граждане с воодушевлением приветствуют принятые президентом указы по защите бизнеса от 29 января и 4 марта. По её мнению, эти указы — «необходимая и своевременная реакция» на складывающуюся ситуацию.

* В обоих указах Жапарова говорилось о том, что необходимо защитить бизнес от необоснованного и бесконтрольного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов.

«Вы справедливо отмечаете о необходимости пресечения неправомерной практики вмешательства уполномоченных органов в деятельность бизнеса», — говорится в обращении.

Но, по словам Джакуповой, сейчас, в разгар активной борьбы с коррупцией, силовики, прикрываясь указами президента, оказывают «беспрецедентное давление на бизнес».

«Особо следует отметить о так называемых “сделках с правосудием”, которые широко применяются в последнее время. Эта новелла судебно-правовой реформы направлена на повышение эффективности расследования преступлений, а также снижение нагрузки на органы следствия и суды. В то же время, зачастую на практике правоохранительные органы извращают суть данного процессуального инструмента, что значительно повышает риски его использования в корыстных интересах», — говорится в обращении.

Джакупова заявила, что предпринимателей заключают под стражу, параллельно на их счета накладываются аресты, проводятся обыски в складах и офисах. Она подчёркивает, что сейчас «предприниматели фактически лишены доступа к справедливому правосудию».

Конституция, которая может усугубить положение бизнеса

Джакупова также раскритиковала проводимую конституционную реформу в стране, которая значительно усилит полномочия исполнительной власти и Генпрокуратуры.

При этом новый проект Конституции «значительно ослабляет возможности парламентского контроля, в том числе, за силовыми структурами, а также снижает уровень независимости судебной системы».

«Следственные и надзорные органы являются основными игроками в процессе заключения “сделки с правосудием”. Именно эти институты решают, заключать ли сделку, либо добиваться максимально жесткого наказания, какую именно сумму подозреваемый будет платить в качестве возмещения вреда, какое наказание он в итоге получит», — говорится в обращении.

Кроме этого, Джакупова отмечает, что в новом проекте Конституции закладывается основа для несоразмерного ограничения свободы слова и свободы объединения. По её мнению, это может привести к негативным последствиям для предпринимателей.

«Важно отметить, что в случае одобрения на референдуме данного проекта Конституции последует широкомасштабное изменение законодательства в связи с чем значительно возрастают риски еще большего увеличения полномочий правоохранительных органов в ущерб законным интересам предпринимателей. Фактически уровень безопасности бизнеса продолжает стремительно падать и эти тенденции будут усиливаться в свете Конституционной реформы», — считает она.

По её мнению, на это есть три причины:

несовершенство законодательной базы , регулирующей условия для предпринимательской деятельности, усугубляемое предстоящей конституционной реформой. В итоге для бизнеса формируются неблагоприятные правила игры;

избирательное и противоречивое применение законов на практике со стороны правоохранительных и судебных органов. В результате создается постоянный режим, при котором бизнес абсолютно не уверен в своей безопасности и в своем будущем;

отсутствие надлежащего контроля за деятельностью госаппарата. Чиновники рапортуют об увеличении размеров возмещения материального вреда от преступлений. Но под жесткий натиск госмашины зачастую попадают добросовестные предприниматели, которые под угрозой ареста и изъятия собственности, вынуждены откупаться, отдавая часть своих активов.

«Колоссальный уровень оттока капитала является фактическим подтверждением неоправданного давления на хозяйствующие субъекты. Бизнес-сообщество все чаще открыто заявляет о необходимости обеспечения безопасности бизнеса, реального верховенства закона, а также независимости судебной системы», — говорится в обращении.

* Нацстатком 12 марта сообщил, что иностранные инвесторы в 2020 году вывели из Кыргызстана $808, 1 млн. Так отток прямых иностранных инвестиций увеличился на 20% в сравнении с 2019 годом, превысив уровень притока на $330, 5 млн. Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан в 2020 году составил $477, 6 млн и сократился более чем в два раза — на 56% по сравнению с 2019 годом.



Джакупова отмечает, что если не устранять проблемы, то подписанные президентом указы и другие меры не будут реализованы.

Давление на бизнес

Давление на бизнес резко усилилось после смены власти в стране. Сразу после октябрьских событий группы неизвестных атаковали по всей стране промышленные предприятия и пансионаты отдыха, было сожжено и разгромлено имущество горнодобывающих компаний на месторождениях Джеруй, Метал-Кен и Терек-Сай.

Далее за последние несколько месяцев правоохранители начали досудебное производство в отношении магазина спортивной одежды и оборудования Gergert Sport и сети магазинов «Спекулянт». Представители «Спекулянта» назвали это дело «рейдерским захватом».

Кроме этого, в феврале этого года был задержан бывший гендиректор ООО «Скай Мобайл» (оператор Beeline) Евгений Кражан по подозрению в коррупции. Обвинение связано с «делом о радиочастотах». Также задержали и соучредителя сети ресторанов «Чайкана Нават» Сергея Острецова, которого подозревают в незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов.

1 марта стало известно, что «Билайн» по делу о неуплате налогов, начатом ещё в ноябре 2019 года, выплатил 112 млн сомов в качестве ущерба государству.

Бизнесмены неоднократно просили власти защитить их бизнес. А институт бизнес-омбудсмена отмечал, что обеспокоен практикой заключения под стражу предпринимателей по преступлениям экономического и неэкономического характера.

На это власти заявляли, что «обеспокоены» давлением на бизнес и обещали, что «будут защищать» предпринимателей от незаконных проверок и действий силовиков.

26 февраля премьер-министр Улукбек Марипов на встрече с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом пообещал, что правительство сократит проверки со стороны госорганов. Он говорил, что правительство проведет серьезную инвентаризацию законов в сфере предпринимательства и усовершенствует законодательство.

Однако 4 марта бизнес-омбудсмен выступил с заявлением о том, что обеспокоен случаями давления правоохранительных органов на бизнес и предпринимателей.

В тот же день президент Садыр Жапаров подписал срочный указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства».

Планируется, что указ улучшит инвестиционный климат в стране и защитит бизнес от неправомерных действий силовиков. В указе, в частности, Жапаров потребовал от правоохранительных органов соблюдать мораторий на проведение проверок бизнеса.