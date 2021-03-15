Информационный отдел ЦИК рассказал о партиях и кандидатах в депутаты горкенешей, которых выберут 11 апреля.

По данным ЦИК, за 796 кресел в 28 горкенешах поборются 11 782 человека из 56 политических партий. Часть заявок отклонили.

Кто из партий сошел с дистанции?

Изначально желали участвовать в выборах 59 политических партий, однако в ТИК приняли документы и зарегистрировали только 56 из них.

«Ошская ТИК отказала в регистрации списка кандидатов партии “Тилектештик” в связи с непредставлением необходимых документов. В Бишкеке 2 политические партии — “Элдик” и “Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана” отказались от дальнейшего участия в выборах», — отмечают в ЦИК.

Таким образом, в Бишкеке на выборы идут 25 партий, а в Оше всего девять.

Кроме того, Сулюктинская ТИК отказала в регистрации списка кандидатов от «Бутун Кыргызстан» — они нарушили порядок выдвижения списка кандидатов в Сулюктинский горкенеш.

При этом по числу городов, куда на выборы в горкенеши партии выдвигают своих кандидатов, лидируют «Ата-Журт Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Замандаш», «Ыйман-Нуру» и «Ынтымак». По числу городов, охваченных кандидатами и агитацией, по-прежнему лидирует «Ата-Журт Кыргызстан».

Самая жесткая конкуренция за кресла будет в Бишкеке, Караколе и Балыкчы. В Бишкеке на каждое из 45 кресел горкенеша претендует по 40 человек. В Караколе и Балыкчы в горкенеше по 31 креслу, на каждое из них претендует 27 и 22 человека соответственно.

Кто идет в политику?

По данным ЦИК, баллотируются в депутаты горкенешей 11 782 человека. Из них 63% (7300) — мужчины, 37% — женщины (4 482 человека).

В каждом горкенеше кандидаток в депутатки — от 30% до 43,42%, что совпадает с гендерной квотой. Больше всего кандидаток оказалось в пяти городах: Шопокове, Канте, Таласе, Караколе и Ноокате.

*Согласно законодательству, на выборах в парламент и в местные кенеши необходимо резервировать 30% мест для женщин. Также в списках партий должно быть не менее 30% женщин. Однако на практике этот закон о квотах все время нарушается — например, в парламенте сейчас 17% женщин, а в местных кенешах женщин очень мало.

Но есть и города, где гендерную квоту просто соблюли номинально — женщин там в списках оказалось чуть более 30%. Это Узген, Кочкор-Ата и Кербен.

Поздравляя женщин с 8 марта, президент Садыр Жапаров заявил, что сейчас предпринимаются меры по повышению роли женщин в госуправлении и отметил, что на предстоящих выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30% квоту.

«Таким образом женщины получат уникальную возможность существенно влиять на политические процессы на местном уровне», — сказал он.

Где посмотреть списки и программы кандидатов?

Пока нигде. В ближайшее время их опубликуют в местных СМИ, а также на сайте ЦИК, в системе «Талапкер». К началу агиткампании 12 марта «Талапкер» еще не работала — в ЦИК «Клооп» заверили, что на ресурсе «идут технические работы» и сайт системы станет доступен в ближайшие часы.

К понедельнику, 15 марта, он стал доступен. Но в разделе, касающемся выборов в местные кенеши, до сих пор нет информации о партиях и кандидатах.

Желающего ее посмотреть перебрасывает на старую версию сайта. При этом агитация идет уже 3 дня.

Кроме выборов в горкенеши, 11 апреля пройдут выборы в 420 айыльных кенешах. Там баллотируются самовыдвиженцы, их регистрация будет вестись до 22 марта.