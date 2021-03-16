Тилекмат Куренов

Бывший лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов сообщил, что активиста Тилекмата Куренова задержали из-за публикаций на странице в фейсбуке. Его водворили в ИВС на 48 часов.

15 марта Молдокматов сообщил в своём фейсбуке, что Куренова задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.

Позже Молдокматов, сообщил, что активиста задержали из-за постов в фейсбуке по статье «Призыв к насильственному захвату власти». Это подтвердил и адвокат Куренова.

Правоохранители решили, что посты Куренова содержат призыв к свержению власти, но о каких именно публикациях идёт речь ещё неизвестно.

«Оказалось, что они заранее подготовили заключение и провели экспертизу. Завтра [16 марта] Тилекмату Куренову изберут меру пресечения в Первомайском райсуде. Заранее известим общественность», — сказал Молдокматов в интервью ИА 24.kg 15 марта.

Обыски

Вечером того же дня в доме Куренова и в офисе центра «Против Ханституции», членом которого является Куренов, правоохранители провели обыск.

«Этот офис я взял в аренду, он мой. Они забрали из офиса флеш-карты и компьютерный процессор. Я подписал документ о неразглашении информации до окончания следствия. Такой же обыск был у Тилекмата», — сообщил «Азаттыку» Молдокматов.

Что говорят в милиции?

В ГУВД Бишкека подтвердили, что Куренова задержали из-за публикаций в соцсетях. В ведомстве сообщили, что в них «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начаты досудебные производства по статьям “Публичные призывы к насильственному захвату власти”, “Покушение на массовые беспорядки” назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — отметили в ГУВД.

Кто такой Тилекмат Куренов?

Тилекмат Кудайбергенов, известен в фейсбуке как Тилекмат Куренов. Он — гражданский активист. Куренов несколько раз выходил на митинги. Так летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы, а в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту Жетим-Тоо.

Кроме этого, он — член центра «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции. 9 марта Куренов и Молдокматов были модераторами и организаторами митинга против нового проекта Конституции.

Тогда участники акции вышли на митинг с плакатами: «STOP Ханституция!», «Парламент тарасын» [«Парламент должен распуститься»].

* Проект новой Конституции окрестили «Ханституцией» из-за того, что первый опубликованный вариант концентрировал в руках президента практически неограниченную власть. После критики со стороны гражданского общества власти созвали Конституционное совещание и внесли изменения в первичный документ.

Обновленный проект Конституции также был раскритикован за усиление президента и ослабление парламента. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент. Но это не помешало депутатам 11 марта принять законопроект о назначении референдума. А 12 марта законопроект подписал президент Садыр Жапаров — инициатор изменения Конституции. Референдум по изменению Конституции пройдёт 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

Движение в защиту Жетим-Тоо

Месторождение Жетим-Тоо находится близ границы с Китаем в Нарынской области. В нем очень большой запас железной руды, также есть и золото.

13 ноября Садыр Жапаров, занимавший тогда пост и.о. президента, заявил, что одним из способов выплаты внешнего долга перед Китаем может быть передача сырья с месторождения Жетим-Тоо, но не самой горы.

После выступления Жапарова его высказывание пришлось уточнять аппарату президента. 17 декабря в аппарате президента назвали информацию о передаче месторождения Китаю недостоверной.

Тогдашний руководитель отдела информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов отмечал, что Кыргызстан планирует самостоятельно разрабатывать месторождение, создав для этого отдельное госпредприятие.

Позже на дебатах кандидатов в президенты 7 января экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев заявил, что Жетим-Тоо был продан в 2009 году.

«Они и это продали в 2009 году. Они передали в компанию “Арт Майнинг”, а его владельцем является помощник и секретарша Максима Бакиева. Позже продали китайскому инвестору за 20 млн долларов», — сказал он.

Сегизбаев заявил, что новая власть передаст Китаю месторождение. Он сообщил, что инвестор построил в Урумчи завод для переработки руды и ждет, когда «Максим вернет долг».

* В 2009 году, при правлении свергнутого президента Курманбека Бакиева, Жапаров был главой Национального агентства по борьбе с коррупцией, поэтому его оппоненты связывают его с кланом Бакиевых и с Максимом Бакиевым в частности. Тот же Сегизбаев озвучил обвинение в адрес Жапарова, якобы тот отмывал деньги Максима Бакиева.

«Они в первую очередь передадут Жетим-Тоо, говоря, что заплатят долги кыргызов. Они собираются отдать долг не кыргызов, а Максима Бакиева», — сказал он.

На это в правительстве тогда сообщили, что инициатива передать Китаю руду месторождения в качестве выплат по госдолгу, это «личное мнение» Садыра Жапарова, а правительству «не навязывается мнение одного человека».

Занимавший тогда пост вице-премьер-министра Максат Мамытканов сказал, что правительство не рассматривает вопрос о выплате долга Китаю сырьем с месторождения Жетим-Тоо и у Кыргызстана свои планы на месторождение.

«Мы намерены сами разрабатывать Жетим-Тоо и по-новому будем относиться к таким месторождениям. Мы знаем ошибки наших предшественников, когда продавали месторождения на аукционах за гроши», — сказал он.

Авторы: Айгерим Рыскулбекова, Мундузбек Калыков