Депутат Дастан Бекешев в своём телеграм-канале сообщил, что планирует участвовать в парламентских выборах 7 созыва. Для этого он объявил о начале сбора средств на свою избирательную кампанию.

Бекешев намерен собрать 5 млн сомов и отметил, что, «по сравнению с тем, сколько хотят потратить олигархи – эта сумма совсем небольшая».

«Я направлю эти деньги на оплату рекламы в соцсетях, возьму пару рекламных билбордов, напечатаю агитационные материалы и оплачу услуги агитаторов. Агитаторы безусловно нужны. Я не собираюсь тратить деньги на подкуп избирателей. Позже мной будет опубликован подробный бюджет расходов», — сообщил он.

Бекешев отметил, что если не сможет принять участие в выборах «по объективным причинам», то направит собранные средства на благотворительные цели, связанные с образованием.

Бекешев — первый политик в истории Кыргызстана, который запустил краудфандинговую кампанию для своей избирательный кампании. Ранее партия «Реформа» собрала таким образом необходимый для политобъединений залог в размере 5 млн сомов для участия в парламентских выборах 2020 года.

Парламентские выборы

Парламентские выборы в 7 созыв Жогорку Кенеша ещё не назначены. Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что выбор в парламент пройдут осенью этого года.

Пока неизвестно по какой системе будут проходить выборы в парламент. Это зависит от итогов референдума по изменению Конституции 11 апреля.

Если референдум состоится и кыргызстанцы выберут предложенный вариант Конституции, то избираться депутаты будут по новым правилам. Чтобы прописать эти правила понадобится отдельный конституционный закон. В новой Конституции строгих правил избрания парламентариев нет – есть только норма, что их должно быть 90 человек.

Депутатов по новой версии Конституции также будут избирать на пять лет. Прийти в парламент можно будет только тем, кому уже исполнится на день выборов 25 лет — в прежней редакции этот порог был в 21 год. Нардепам можно будет заниматься только «научной, педагогической и иной творческой деятельностью».