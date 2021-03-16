В пресс-службе ЗАО «Альфа Телеком» («Мегаком») 16 марта сообщили, что исполнительный директор компании «Акнет» Азат Базаркулов назначен гендиректором компании. Это второй раз, когда он стал гендиректором «Мегакома».

В Фонде управления госимуществом отметили, что предыдущий директор Акылбек Жамангулов ушёл с должности, написав заявление об уходе по собственному желанию. В самой компании сообщили, что Жамангулов покинул пост гендиректора в связи с переходом на другую должность.

Он стал гендиректором «Мегакома» в октябре 2018 года и сменил на посту Базаркулова.

Кто такой Азат Базаркулов?

Азат Базаркулов родился 1974 году во Фрунзе. Он окончил юридический факультет Кыргызского национального университета.

С 2011 по 2012 он был внешним управляющим и первым заместителем гендиректора «Мегакома». А в 2012 году он стал гендиректором этого сотового оператора. Однако в октябре 2018 года его сняли с должности по собственному заявлению.