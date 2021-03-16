Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 15 марта дал интервью изданию «Азаттык», в котором ответил на вопросы о демократии в Кыргызстане, давлении на журналистов, парламентаризме, анклаве Сох, внешнем долге, Камчы Кольбаеве и Райымбеке Матраимове. «Клооп» собрал самые важные заявления президента.

Демократия в Кыргызстане

«Кыргызстан останется демократическим государством», – заявил Садыр Жапаров. По его словам, «сейчас в стране нет и отныне не будет политических гонений на политиков и журналистов».

В связи с этими журналистка Айзада Касмалиева спросила его о деле бывшего главы ГКНБ и кандидата на пост президента Абдиля Сегизбаева*. Жапаров ответил, что еще до выборов на него было открыто следствие, «причем у него не одно, а пять-шесть дел».

При этом, по словам Жапарова, когда Сегизбаев участвовал в выборах, у него появилось право на неприкосновенность.

«Если бы мы хотели устраивать гонения, то могли бы задержать его до выборов. Но мы сказали, чтобы его задержали только если будет доказана его виновность. Я всем об этом говорю. Недавно поговорили с судьями, я сказал [им], что они будут отвечать собственной головой за каждое решение. Следователям, оперативникам тоже говорим это. Теперь не будет гонений», — заявил Жапаров.

По словам президента, он готов сотрудничать с оппозицией, и добавил, что общается с видными ее представителями, чтобы ответить на их вопросы о Конституции, внешнем долге, а также выслушать их предложения.

По его словам, сейчас не преследуют ни политиков, ни активистов, которые выходят на митинги. Относительно журналистов Жапаров придерживается такого же мнения**.

«Сколько сейчас выходят на митинги – и политики, и не политики, но мы никого не преследуем. Журналистов мы не прессуем. В свое время напали на Сыргака Абдылдаева, некоторых выбрасывали связанными из окон многоэтажек, кого-то посадили. Сейчас ничего такого нет. […] 5 октября ни один волос журналиста не упал. Даже в дома политиков, депутатов, коррупционеров не ходили. А вы помните, что было в 2010 году? Всего 10 лет назад. Тогда приходили домой, все журналисты и политики сбегали и многие из них вернулись только после 6 месяцев. Последние вернулись через 3 года. Мы так не будем делать. Мы должны избавиться от этой болезни», – заявил президент.

Жапаров считает, что и в интернете нет никакого давления на журналистов.

«Вот вы говорите про давление на журналистов в интернете. Если через интернет, то я не считаю это давлением. Давлением можно назвать то, когда за вами следят, угрожают вашей жизни, или когда после работы вас встретили и взяли вас за шкирку. А в интернете могут сидеть и писать друг-другу все, что угодно, ругаться друг с другом. Среди них 80-90% — это фейки. А потом под фейковым [аккаунтом] вам могут угрожать, например. Я думаю, что это нельзя считать давлением. Это мое личное», — сказал он.



*В феврале 2021 года генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что в отношении экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева ведется следствие по шести уголовным делам. Сами дела он назвал, добавив только, что в аресте Сегизбаева нет политического преследования. Защита Сегизбаева считает, что следствие ведется с нарушениями.

Бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц». В обращении сообщается о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию.

Сегизбаев стал самым главным оппонентом Жапарова на выборах президента, когда во время дебатов 30 декабря 2020 года на ОТРК заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей свергнутого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Подробнее о ходе дела Сегизбаева и его заявлениях можно прочитать здесь:

**Международная неправительственная организация Freedom House в начале марта 2021 года опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире — 2021», и впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран.

Кыргызстан потерял 11 пунктов в рейтинге – это значит, что в 2020 году уровень политических прав и свобод граждан Кыргызстана заметно ухудшился. Среди многочисленных критериев оценки уровня свободы в стране был критерий свободы и независимости СМИ – эксперты Freedom House оценили его на 2 балла из 4.

Это объяснялось тем, что власти запугивали журналистов и блогеров, освещающих дела о коррупции, реакцию на COVID-19 и выборы в октябре 2020 года, а некоторых из них даже заставляя публично приносить извинения. Кроме того, были отмечены нападение на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова, а также нападения на журналистов «Азаттыка» и других СМИ во время смены власти в октябре.

«Во время октябрьских протестов другие СМИ получали запугивающие и угрожающие сообщения, при этом некоторые из них полагались на добровольцев для защиты своих офисов», – отмечено в отчете.

Подробнее об отчете Freedom House о Кыргызстане можно прочитать здесь:

«Ханституция» и ответственность

«Был предложен новый проект Основного закона, референдум назначен на 11 апреля. Даст бог, избиратели решат судьбу этой Конституции, но я думаю, что она станет залогом развития государства, установит порядок», – заявил в интервью президент Жапаров.

Он отметил, что страна видела многое за 30 лет, и что «в конце концов жизнь показала, что вертикаль власти должна быть единой».

«По действующей Конституции есть три ветви – правительство, парламент и президент. Последние 10 лет показали, что это привело к увеличению бюрократии, никто не хочет брать на себя решение вопросов. По сегодняшней Конституции самая сильная фигура – это президент. Но в то же время у него нет никакой ответственности», – пояснил президент.

Он отметил, что сейчас Конституция позволяет главе государства «делать все руками правительства и парламента», перекладывать ответственность на них.

«Я бы тоже мог так делать. Но в таком случае Кыргызстан потеряет еще 5-10 лет. Все было бы впустую», – сказал Жапаров.

По мнению президента, в новой редакции Конституции создана система, «при которой один человек берет на себя всю ответственность» – и за экономику, и за внешнюю политику.

«За последние 30 лет не было человека, который взял бы на себя всю ответственность. Пройдет и наше время… Но кто бы ни пришел к власти, он должен будет взять всю ответственность на себя. Это должен быть человек, который будет решать судьбу государства. А у нас ни президент, ни правительство, ни парламент ничего не решают. Это превратилось в [порочный] круг, в котором друг на друга перекладывают ответственность, а страна топчется на месте», – сказал он.

Глава государства также пояснил, что «президенту не дается неограниченная власть, она будет и у парламента».

«Например, одобрять кабинет министров будет парламент, захочет — не одобрит. То есть контролирующим органом будет Жогорку Кенеш. Также все кандидаты в судьи будут рассматриваться депутатами. В 2000-е, в 2005-е годы так и было, но позже из-за неясности в написании [законов] судей стал утверждать президент. Теперь мы даем это праву Жогорку Кенешу», – заключил президент.

Он также заявил, что ответственность за Основной закон будет лежать на Конституционном совещании, а потом – на парламенте и самом народе.

«Конституционное совещание созвали указом президента, они и принимали решение [по тексту]. Их работа была открытой. Подготовив текст, они передали его в Жогорку Кенеш, который, не меняя проект, законом вынес его на референдум. Самую главную ответственность будет нести Конституционное совещание. После него Жогорку Кенеш, ну и конечно же сам народ. Если народ не пожелает, он может и не принять эту Конституцию», — добавил президент.

По словам президента, «за 30 лет наше население уже научилось разбираться в политике, многому научилось».

* Президент Жапаров 12 марта подписал законопроект «О назначении референдума по проекту Закона „О Конституции Кыргызской Республики“». Это значит, что референдум по изменению Конституции пойдет уже 11 апреля, совместно с выборами в местные кенеши.

11 марта, депутаты парламента во втором и третьем чтениях приняли этот законопроект, где из 100 присутствующих парламентариев за проголосовало 94 человека и лишь шестеро высказались против.

Именно президент выступил инициатором изменения главного закона страны. Первый проект изменения Конституции был опубликован еще 17 ноября 2020 года, документ почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована неограниченная власть.

В этом проекте было немало несостыковок и странных формулировок, а провести референдум инициаторы хотели совместно с выборами президента 10 января 2021 года. Из-за критики со стороны специалистов по праву власти были вынуждены собрать Конституционное совещание и внести правки в первичный документ.

Тем не менее, 10 января провели выборы президента и референдум по смене формы правления — тогда избиратели проголосовали за президентскую форму правления.

После правки проекта Конституции его выставили на обсуждение — и он все еще вызывал критические замечания. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями. По мнению правозащитников, проект «подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью».

Подробнее о содержании нового проекта Конституции можно прочитать здесь:

Анклав Сох и Унгар-Тоо



Президент Садыр Жапаров в интервью «Азаттыку» прокомментировал ситуацию относительно узбекского анклава Сох.

«Мы сказали, что откроем авиасообщение в Сох, а также планируем возобновить работу КПП. Но в интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнения о том, что “будет предоставлен коридор в Сох, откроют дорогу, дадут воду”. Это неверная информация. А что касается Унгар-Тоо, то Шавкат Мирзиеев сказал: “Мы не будем претендовать, пусть принадлежит вам”», – пояснил он.

Жапаров также рассказал об итогах своего госвизита в Узбекистан и переговорах с президентом Шавкатом Мирзиеевым. По его словам, стороны договорились в течение ближайших трех месяцев решить все вопросы по границам.

Он отметил, что серьезных разногласий по этой теме нет, и 24-25 марта глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев отправится в Узбекистан, чтобы подписать необходимые документы.

*Садыр Жапаров побывал в Узбекистане 11-12 марта, по итогам визита было подписано 22 документа. 13 марта пресс-секретарь президента Галина Байтерек сообщила, что Кыргызстан «выразил готовность открыть транспортное и авиасообщение в анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана для свободного передвижения через госграницу».



По ее словам, на госгранице снова должны заработать семь КПП, Узбекистан же решит вопрос с грузопотоком и, возможно, предоставит технику для сканирования документации. По словам Байтерек, взамен Узбекистан перестанет претендовать на гору Унгар-Тоо. Однако позже пресс-релиз с сайта президента был удален и опубликован с изменениями.

На этот релиз отреагировала пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области, которая опровергла информацию о том, что Узбекистану предоставят коридор к анклаву Сох.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время встречи с жителями Баткенской области 15 марта заявил, что Узбекистан не получит коридор к анклаву Сох, а также призвал не поддаваться провокациям и не верить недостоверной информации.

Подробнее о ситуации с анклавом Сох можно прочитать здесь:

Кольбаев, Матраимов и «двойные стандарты» США

В ходе интервью глава государства выразил мнение, что США ведут политику двойных стандартов в отношении тех, кто подозревается в совершении преступлений на территории Кыргызстана.

По его словам, США обвиняют криминального авторитета Камчыбека Кольбаева и бывшего зампредседателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова. При этом Соединенные Штаты не выдают Кыргызстану подозреваемого в экономических преступлениях бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева, скрывающегося на их территории.

Жапаров отметил, что в США скрываются около 10 других бывших политиков Кыргызстана, но не назвал их имена.

«Черед МИД я попросил посольство США в КР предоставить нам уголовное дело на Камчы Кольбаева, факты и доказательства против него, а мы в свою очередь провели бы открытый судебный процесс и пусть представители посольства присутствуют на нем», – рассказал президент.

Он отметил, что власти Кыргызстана и так занимаются Кольбаевым – ранее он был заключен под стражу по статье «Незаконное обогащение», возместил государству «некую сумму», затем вышел на свободу и «перечислил остальное».

«Он не убивал кого-то. США говорят, что “он занимался наркоторговлей, есть факты”. Мы просим их предоставить, но нам не дают», – сказал Жапаров.

* Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев считает, что Камчы Кольбаев — «верхушка криминального мира» в Кыргызстане. Кольбаев известен как «коронованный вор в законе».

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз».

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в прошлом году в нее входило 424 человека. В 2012 году Кольбаев был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека.

Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены на недвижимость составляют от $400 до $700 тысяч.

Ранее кандидат в депутаты от «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев, бывший глава МВД, сообщал, что за многими влиятельными партиями на прошедших в октябре 2020 года выборах в парламент стоял именно Кольбаев.

После смены власти в Кыргызстане в октябре 2020 года распространилась информация о возможной связи Садыра Жапарова с Кольбаевым. Это произошло после заявлений ряда депутатов, которые сообщили о давление на них со стороны ОПГ во время заседания по голосованию на должность и.о. премьер-министра. Тогда на этот пост выбрали Жапарова, который позже отрицал информацию о какой-либо связи с криминальным авторитетом.

В последний раз Кольбаев был задержан в октябре 2020 года «в ходе проводимой ГКНБ работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». 2 марта 2020 года суд изменил ему меру и выпустил Кольбаева под подписку о невыезде.

Позже стало известно, что родственники Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма по этому делу составляет более 250 млн сомов.

После освобождения Кольбаева посольство США заявило, что глубоко озабочено «освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева, осужденного за убийство, преступная сеть которого занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием».

Также Госдепартамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы, до 5 миллионов долларов.

Подробнее о связи Кольбаева и Матраимова можно прочитать здесь:

Выплата внешнего долга

В своем интервью президент Жапаров подтвердил ранее высказанные опасения о том, что если Кыргызстан не погасит в срок кредит перед Экспортно-импортным банком (Эксимбанком) Китая, часть национальных объектов может перейти под управление КНР.

Глава государства напомнил, что на сегодня у Кыргызстана имеется госдолг почти в $5 млрд.

«Если я буду работать ближайшие 10 лет, то выплата все этих долгов ляжет на мои плечи. При этом есть случаи, когда 70-80% этих займов были украдены. Я недавно был в Узбекистане и мне было стыдно: мы даже завод по производству зубочисток не построили, а они уже самолеты выпускают», – сказал он.

Президент отметил, что эти соглашения по кредитам с Китаем подписывали прежние власти [Кыргызстана]. По его мнению, договоры можно было составить с более мягкими условиями.

«Предположим, вы взяли кредит в банке под залог своего дома, и составляя договор с банком, вы согласились, что если не сможете выплатить займ или опоздаете с выплатой процентов, то банк отбирает ваш дом. Также и с внешним долгом – государство заключает договор. Если не сможешь выплатить или опоздаешь с выплатой, то какой-то проект забирают», – объяснил Жапаров.

По его словам, Китай может претендовать на ТЭЦ, дорогу «Север-Юг», ЛЭП «Датка-Кемин», так как Кыргызстан занимал деньги на эти проекты. Кроме того, президент добавил, что «если этого не хватит, у Китая есть право и на другие объекты».

Несмотря на это, Жапаров заверил, что страна выплачивает задолженность по внешнему долгу вовремя, и далее это будет делаться по графику.

«До 31 декабря 2020 года мы должны были заплатить $30 млн. Мы их выплатили, нашли источники. У нас есть надежные источники, за счет которых мы уверенно выплатим и в этом году», – заключил президент.

Однако что это за источники, глава государства не уточнил.

* В ноябре 2020 года, когда Жапаров стал и.о. премьер-министра, ходили слухи о возможности отдать месторождение Жетим-Тоо в Нарыне в качестве выплаты госдолга Китаю.

Тогда Жапаров опроверг эти слухи, заявив, что он «не отдаст Китаю ни песчинки», и что сейчас ищутся другие пути уплаты долга.

Проект строительства ЛЭП «Датка-Кемин» был начат в 2011 и сдан в эксплуатацию в 2015 году. На его реализацию у Эксимбанка Китая было взято $389 млн для ЛЭП, и $204 млн для строительства одноименной подстанции.

В 2013 году было заключено соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека, сам проект завершили в 2017 году. Тогда Китай выделил властям страны $386 млн. По договору с учетом процентов Кыргызстан должен в итоге вернуть около $500 млн. Модернизацию проводила китайская компания TBEA, которая сама покупала оборудование и выбирала субподрядчиков для проекта.

На строительство альтернативной дороги «Север-Юг» было выделено $850 млн в виде кредита. Строительство начали в 2014 году и обещали закончить к 2022 году.

Кыргызстан ежегодно тратит до 20-30 млрд сомов на обслуживание внешнего долга, однако, и эта сумма может удвоиться к 2025-2026 годам.

По данным Министерства финансов, на 31 января 2021 года госдолг Кыргызстана составил почти $5 млрд. Из них около $4,2 млрд (85,2%) ‒ это внешний долг, еще более $700 млн (14,8%) ‒ внутренний. Из общей суммы внешнего долга — более $1,7 млрд (более 40%) — Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая.

Подробнее о госдолге Кыргызстана можно прочитать здесь: