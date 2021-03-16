Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что 16 марта в Кыргызстан из Ирака прибыл спецборт с 79 детьми кыргызстанцев. Это первое репатриационное мероприятие такого характера и масштаба в Кыргызстане.

«В конце февраля 2021 года в Ирак с гуманитарной миссией была направлена передовая рабочая группа из числа дипломатов, представителей правительства и других компетентных органов Кыргызстана для возвращения детей на родину», — отметили в МИДе.

По их данным, гуманитарная миссия «Мээрим» была направлена на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации.

В МИД отметили, что детей вывезли с согласия их матерей, оставшихся в Ираке и по желанию их родственников принять детей на воспитание.

«Правительством Кыргызстана будет оказана всесторонняя помощь вернувшимся детям. Будут проведены все мероприятия по их скорейшей реабилитации, реинтеграции и возвращению к безопасной мирной жизни», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: МИД Кыргызстана. Фото: МИД Кыргызстана. Фото: МИД Кыргызстана. Фото: МИД Кыргызстана. Фото: МИД Кыргызстана. Фото: МИД Кыргызстана. Фото: МИД Кыргызстана.

Эвакуация кыргызстанцев из Сирии

Ранее, 10 марта, замминистра юстиции Марат Канулькулов на заседании парламента заявил, что правительство издало распоряжение об отправке в Сирию спецборта для эвакуации кыргызстанцев.

«Вышло распоряжение правительства, оно возьмет на себя выплаты по их штрафам. Для эвакуации граждан Кыргызстана будет отправлена в Сирию специальная делегация. После они будут возвращены в Кыргызстан», — сообщил Канулькулов.

Однако пресс-служба правительства и Министерство иностранных дел тогда заявили, что не владеют точной информацией об этом.

На протяжении нескольких лет кыргызстанцы обращаются к властям с просьбой вывезти из зоны боевых действий в Сирии женщин и детей, которые были завербованы террористическими группировками.

Правительство планировало вывезти детей из Ирака еще в 2019 году. Тогда Жениш Разаков в бытность вице-премьер-министром сообщал, что в Ираке находятся 78 детей-кыргызстанцев, матери которых заключены в тюрьму.

По данным властей Кыргызстана, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детях. Они распределены по лагерям для беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.