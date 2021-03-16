Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Кыргызстан приостановил поставку оксфордской вакцины AstraZeneca из-за ситуации с ней в Европе.

Ранее несколько стран временно отказались от использования AstraZeneca, так как опасаются возникновения тромбов у привившихся граждан. В ВОЗ же рекомендовали продолжить вакцинацию — по словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, доказательств, что смерть привившихся наступила из-за вакцинации нет.

До этого Бейшеналиев заявлял, что вакцина AstraZeneca прибудет в Кыргызстан в рамках программы COVAX в марте 2021 года.

Меж тем директор Центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила «Азаттыку», что вопрос поставки еще не решен.

По ее словам правительство уже было готово подписать соглашение о поставках, разработало план национальной вакцинации. Но начала появляться информация о том, что некоторые страны отказываются от этой вакцины из-за возможного побочного эффекта.

«Мы обратились в программу за информацией, в том числе о том, можем ли мы поменять вакцину. Пока с их стороны разрабатывается руководство, скоро мы получим ответы на свои вопросы. Мы не отказывались от AstraZeneca, пока вопрос окончательно не решен», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Также она добавила, что продолжается процесс по выполнению соглашения с Россией о предоставлении вакцин «Спутник V» в количество 500 тысяч доз. В ближайшее время ожидается и поступление 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.

Что говорят в Европе об AstraZeneca

От этой вакцины решили временно отказаться Дания, Норвегия, Исландия, Болгария и Тайланд из-за предосторожности, пока изучается возникновение тромбов у людей, которые получили вакцину.

В нескольких регионах Испании приостановили вакцинацию AstraZeneca, в Италии и Австрии исключили из оборота конкретные партии вакцины. При этом канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что доверяет вакцине и сам пройдет вакцинацию.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, так как не было доказано, что кончина привившихся была вызвана вакцинацией.