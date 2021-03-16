Пресс-служба правительства 16 марта сообщила, что кабинеты министров Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение об Узбекско-Кыргызском Фонде развития.

Ранее этот документ подписали президенты обоих государств, «исходя из взаимной заинтересованности в расширении торговых, инвестиционных и финансовых отношений».

Штаб-квартира Фонда находится в Бишкеке, управлять им будут Совет и Правление Фонда.

«Фонд осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов с предпринимателями, зарегистрированными и работающими на территории страны», – сообщили в правительстве.

Финансирование фондом будет осуществляться в таких областях, как агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, развитие предпринимательства, энергетический комплекс, развитие инфраструктуры, развитие туризма.

Уставной капитал фонда составляет $50 млн.

Договоренность о создании Узбекско-Кыргызского фонда была достигнута в декабре 2020 года на уровне вице-премьер-министров правительств.

11-12 марта 2021 года президент Садыр Жапаров посетил Узбекистан с официальным госвизитом, в ходе которого обсуждалось и намерение о создании Узбекско-Кыргызского фонда развития.