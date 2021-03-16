Отец задержанного накануне гражданского активиста Тилекмата Куренова, Кудайберген Куренов дал интервью ИА Vesti.kg. Он заявил о том, что его сыну предлагали высокие должности и денежные суммы взамен на то, чтобы он не критиковал новый проект Конституции.

Про попытки подкупа

Отец активиста заявил, что и ему, и его сыну много раз предлагали вступить в команду Садыра Жапарова, и «получить крупные должности».

«Но мой сын отказывался, объясняя это тем, что там много подстав, а он хочет идти законным путем. Буквально три дня назад люди президента предлагали моему сыну любую должность и деньги, какие он попросит. Взамен они просили его не выступать против Конституции. Мой сын отказался, поскольку верен своей правде», — сказал он.

* 9 марта в Бишкеке прошёл митинг против нового проекта Конституции. Одними из организаторов были Тилекмат Куренов и бывший лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов. Куренов был и модератором на митинге.

Участники акции требовали распустить парламент и назначить новые парламентские выборы. Кроме этого, они критиковали на митинге новый проект Основного закона и отмечали, что только новый созыв парламента может проводить конституционную реформу.

Про обыск

По словам отца активиста, 15 марта вечером к ним пришли около 10 человек, среди которых были два спецназовца с оружием.

«Они пришли без постановления суда и объяснили это опасением, что мы можем избавиться от улик. Но мы ведь не террористы. В итоге они по постановлению следователя начали обыск в нашей квартире, параллельно снимая на камеру. Мы тоже начали фиксировать происходящее, чтобы они не сделали какую-нибудь подставу. В ответ услышали угрозы прекратить съемку, чего мы не сделали. В нашем доме они ничего противозаконного не нашли», — сказал он.

Отец активиста сообщил, что правоохранители изъяли ноутбук, флэшки, старые сим-карты, документы, книгу о Конституции и книги о религии. Однако милиционеры в описи не указали, какие документы изъяли.

* Кроме этого, обыск прошёл и в офисе центра «Против Ханституции», членом которого является активист Куренов.

«Этот офис я взял в аренду, он мой. Они забрали из офиса флеш-карты и компьютерный процессор. Я подписал документ о неразглашении информации до окончания следствия. Такой же обыск был у Тилекмата», — сообщил «Азаттыку» соратник Куренова, Жениш Молдокматов.

Про октябрьские события

По словам отца активиста, они оба участвовали в октябрьских событиях.

«У него [Тилекмата Куренова] был доступ к президенту, поэтому мой сын пошел к нему [президенту] и рассказал о коррупционных делах Дашкова в «Кыргыз Темир жолу», попросил принять меры. Тогда Жапаров ответил, что в курсе всех незаконных действий, но ничего сделать не сможет, поскольку там есть интересы России. И попросил не трогать Дашкова», — сказал он.

* 18 февраля журналисты Али Токтакунов и Болот Темиров выпустили совместное расследование о том, как нынешний председатель госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василий Дашков отдавал тендеры своим же компаниям. Они выяснили, что три компании, принадлежащие ему или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у ГП, которое он сам и возглавлял.



Кроме этого отец активиста заявил, что он провёл в тюрьме 44 дня из-за Садыра Жапарова.

«В 2013 году я 44 суток находился в тюрьме по форуму «Сон-Кол»*. Хотели выжать из меня показания против Садыра Жапарова, но я этого не сделал. Мы всегда поддерживали президента, но самое главное — это ведь справедливость», — сказал он.

* Скорее всего Кудайберген Куренов имеет в виду курултай, проходивший 24 августа 2013 года на побережье озера Сон-Куль. Тогда политорганизации во главе с молодежной партией «Буткул Кыргызстан» организовали курултай. Во время курултая хотели разработать молодежную концепцию, затем на ее основе принять декларацию, а президенту, парламенту и правительству направить обращение.

Был на форуме в качестве приглашенного гостя и Садыр Жапаров. Позже ГКНБ опубликовал скандальное видео о том, что оппозиция готовит план по дестабилизации ситуации в стране. В частности, там говорилось о трёх планах, которыми могут воплотить оппозиционеры, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Среди них был план о том, что оппоненты властей готовятся вылить цианиды в реку Нарын.

Сам Жапаров тогда назвал информацию о готовящемся оппозицией перевороте «фантазией ГКНБ». Он тогда предположил, что видео было опубликовано для того, чтобы народ возненавидел оппозицию.

Задержание Куренова

Куренова задержали 15 марта и водворили в ИВС на двое суток. В ГУВД Бишкека сообщили, что он задержан из-за публикаций в соцсетях в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начаты досудебные производства по статьям “Публичные призывы к насильственному захвату власти”, “Покушение на массовые беспорядки” назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — отметили в ГУВД.

Кто такой Тилекмат Куренов?

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги. Так летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно». Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

*Месторождение Жетим-Тоо находится близ границы с Китаем в Нарынской области. В нем очень большой запас железной руды, также есть и золото.

13 ноября 2020 года Садыр Жапаров, занимавший тогда пост и.о. президента, заявил, что одним из способов выплаты внешнего долга перед Китаем может быть передача сырья с месторождения Жетим-Тоо, но не самой горы.

Эти слова Жапарова вызвали широкий резонанс в обществе, в итоге аппарату президента и правительству пришлось давать пояснения по этому высказыванию. Так в правительстве в начале января 2021 года отметили, что инициатива передать Китаю руду месторождения в качестве выплат по госдолгу — «личное мнение» Садыра Жапарова, а правительству «не навязывается мнение одного человека».

Занимавший тогда пост вице-премьер-министра Максат Мамытканов сказал, что правительство не рассматривает вопрос о выплате долга Китаю сырьем с месторождения Жетим-Тоо и у Кыргызстана свои планы на месторождение.

Также Куренов — член центра «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы.