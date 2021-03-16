Президент Садыр Жапаров в своём интервью для радио «Азаттык», сообщил, что основную ответственность за новую редакцию Конституции будет нести Конституционное совещание. Он добавил, что кроме Конституционного совещания, народ также будет нести ответственность за основной закон.

«Они [Конституционное совещание] приготовили [новый проект Конституции], и передали Жогорку Кенешу. Депутаты не внесли никаких изменений, и вынесли его с законом о референдуме. Самое главное, самую главную ответственность будет нести Конституционное совещание. После него Жогорку Кенеш, ну и конечно же сам народ. Если народ не пожелает, он может и не принять эту Конституцию», — добавил президент.

По словам Жапарова, за последние 30 лет народ уже знает всё о политике, отлично разбирается во всех вопросах, «люди знают кто есть кто, и сами смогут всё разложить по полочкам».

Жапаров отметил, что в состав Конституционного совещания вошли 98 человек, которые представляли разные сферы.

Конституционное совещание было создано в ноябре 2020 года по распоряжению Таланта Мамытова, когда он занимал пост и.о. президента.

Большинство вошедших в состав совещания — соратники, сторонники Садыра Жапарова, юристы, манасоведы, специалисты по духовному миру и традиционному праву кыргызов, общественные деятели.

Юристы заявляли, что само создание Конституционного совещания незаконно, поэтому отказались стать его членами. Они считают, что депутаты шестого созыва не имели права рассматривать и принимать проект новой конституции, потому что срок их полномочия истек еще осенью 2020 года.

«Ханституция» Жапарова

Нынешний президент Садыр Жапаров начал говорить об изменении Конституции еще до того как пришел во власть. В своих многочисленных интервью он заявлял, что стране нужна президентская форма правления. Первую версию проекта новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года. Документ в народе получил название «Ханституция» из-за того, что в проекте президенту отведено неограниченное количество полномочий. Тогда же бывший спикер Жогорку Кенеша Канат Исаев сообщил, что автором проекта новой Конституции является Садыр Жапаров.

Затем было создано Конституционное совещание, которое отредактировало проект Конституции и предложило его парламенту. 11 марта парламент принял одобрил законопроект сразу во втором и третьем чтениях. На заседании за проект проголосовали 94 депутата, а против всего 6 человек.

При этом журналисты сообщали, что в зале заседаний на тот момент находились около 80 человек и некоторые депутаты голосовали за своих коллег. При этом закон запрещает депутатам голосовать за своих коллег, которые предоставили им доверенности, по таким серьезным вопросам.

Депутат Жанар Акаев тогда заявил, что на депутатов оказывалось сильное давление и некоторые из них даже спешно прилетели, чтобы проголосовать за законопроект. Например, в день голосования в Жогорку Кенеше появился и депутат Дуйшен Торокулов, которого задержали по обвинениям в коррупции и водворили в СИЗО ГКНБ. Торокулов тогда сообщил журналистам, что Первомайский райсуд выпустил его на домашний арест.

В проекте новой Конституции значительно увеличены полномочия президента. Он управляет исполнительной властью, определяет структуру и состав кабинета министров, формирует администрацию президента и Совет безопасности, и управляет ими. При этом он никому не подотчетен. Роль парламента также значительно усечена.