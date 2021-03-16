Президент Садыра Жапаров 15 марта дал часовое интервью изданию «Радио Азаттык», в котором заявил, что США пока не предоставили правительству Кыргызстана доказательства причастности криминального авторитета Камчы Кольбаева к наркоторговле.

Жапаров рассказал, что он обратился в посольство США через Министерство иностранных дел, чтобы ему предоставили доказательства против Кольбаева.

«Мы в свою очередь провели бы открытый судебный процесс и пусть представители посольства присутствуют на нем. Ладно, если бы мы не занимались этим, можно было бы что-то заявлять. Он [Камчы Кольбаев] в начале был заключен под стражу по статье “Незаконное обогащение”, после чего возместил государству некую сумму. Остальное перечислил после выхода на свободу. Он не убивал кого-то. США говорят, что “он занимался наркоторговлей, есть факты”. Мы просим их предоставить, но нам не дают», — рассказал Жапаров.

Президент отметил, что США ведут политику двойных стандартов в отношении подозреваемых в преступлениях в Кыргызстане. По словам главы государства, США обвиняют Кольбаева и бывшего зампредседателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, но не выдают Кыргызстану бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева, подозреваемого в экономических преступлениях.

Жапаров добавил, что на территории США скрываются и другие бывшие политики из Кыргызстана, однако не назвал их имен.

Кто такой Кольбаев

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев считает, что Камчы Кольбаев — «верхушка криминального мира» в Кыргызстане. Кольбаев известен как «коронованный вор в законе».

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз».

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в прошлом году в нее входило 424 человека.

Он один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. В 2012 году он был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека.

Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае.

По их информации, кыргызский «вор в законе» приобрел недвижимость в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены на недвижимость составляют от $400 до $700 тысяч. По словам главы ГКНБ, силовики не могли приступить к задержанию других членов ОПГ, пока «вор в законе» Камчы Кольбаев был на свободе.

Ранее кандидат в депутаты от «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев, бывший глава МВД, сообщал, что за многими влиятельными партиями на прошедших в октябре 2020 года выборах в парламент стоял именно Кольбаев.

Кроме этого, после смены власти в Кыргызстане в октябре 2020 года распространилась информация о возможной связи Садыра Жапарова с Кольбаевым. Это произошло после заявлений ряда депутатов, которые сообщили о давление на них со стороны ОПГ во время заседания по голосованию на должность и.о. премьер-министра. Тогда на этот пост выбрали Жапарова.

Однако сам Жапаров позже опроверг информацию о какой-либо связи с криминальным авторитетом.

В последний раз Кольбаев был задержан в октябре 2020 года. В ГКНБ тогда сообщили, что криминального авторитета задержали «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп».

Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней». Уже в ноябре стало известно, что его водворили в исправительную колонию №47.

Затем, Бишкекский городской суд 2 марта изменил меру пресечения в отношении Кольбаева и выпустил его под подписку о невыезде.

Позже стало известно, что родственники Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма по этому делу составляет более 250 млн сомов.

«В рамках расследования предпринимаются действенные меры по возврату в бюджет государства оставшейся части незаконных доходов до окончания срока следствия, то есть до конца апреля 2021 года», — сообщили в ГКНБ, добавив, что «своевременно доведут до общественности» результаты расследования.

После того как Кольбаев был освобожден из заключения посольство США сделало заявление, что глубоко озабочено «освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева, осужденного за убийство, преступная сеть которого занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием».

Вместе с этим заявлением Госдепартамент США увеличил размер вознаграждения за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы, до 5 миллионов долларов.