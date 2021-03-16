В Бишкекском горсуде сообщили «Клоопу», что 11 марта главного бухгалтера Духовного управления мусульман Кыргызстана Женишбая Бекиева отпустили под домашний арест.

Сотрудники ГКНБ 9 февраля задержали Бекиева по статье «Дача взятки в особо крупном размере». По версии следствия, руководство муфтията передавало в третьи руки в корыстных целях денежные средства, внесённые паломниками для совершения хаджа. Таким образом предоставлялись крупные займы третьим лицам с получением ежемесячных процентных надбавок. ГКНБ сообщал, что сумма переданных денежных средств может превышать 100 млн сомов.

«После выявления указанных финансовых операций руководство муфтията стало настоятельно предлагать сотрудникам Госкомитета взятку в размере 100 тысяч долларов за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования» — добавили в ГКНБ.

12 февраля Первомайский райсуд рассматривал меру пресечения Бекиеву и оставил его под стражей до 10 апреля.

Кроме главного бухгалтера духовного управления мусульман сотрудники ГКНБ задержали экс-муфтия Максат ажы Токтомушев. Токтомушев покинул должность на фоне скандала, связанного с использованием денег паломников.

В ночь на 12 февраля суд вынес решение отпустить экс-муфтия под домашний арест. Позже Токтомушев сделал обращение, где рассказал о том, что сотрудники ГКНБ «вымогали у него взятку».

6 марта аудиторы компании «Аудит Максат» Дениз Бекишов и Кенжебек Эсенов заявили, что руководство допустило грубые нарушения в управлении денежными средствами, которые были собраны паломниками в период с 2017 по 2020 годы.