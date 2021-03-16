Президент Садыр Жапаров в своем интервью «Радио Азаттык» поднял тему государственного долга Кыргызстана перед Китаем.

Жапаров пояснил, что, согласно договоренностям между странами, если Кыргызстан не выплатит долг китайскому «Эксимбанку», то Китай получит в управление крупные инфраструктурные объекты. Такие, как ТЭЦ города Бишкек, альтернативную трассу «Север—Юг» и ЛЭП «Датка-Кемин».

Глава государства отметил, что под управление Китая в этом случае могут уйти и другие объекты, но не уточнил, какие именно.

«ТЭЦ, дорога “Север—Юг”, проект “Датка-Кемин” […] Мы же на все это брали [кредиты]. И если вовремя не сможем выплачивать, то управление перейдет к той стороне [Китаю]. Так были подписаны бумаги. Если их не хватит, то у них есть право и другое что-то забрать. Но мы оплачиваем все вовремя», — сказал президент.

Жапаров добавил, что Кыргызстан до 31 декабря 2020 года должен был выплатить $30 млн и уже выполнил это условие, найдя источники финансирования. Какие именно это источники, глава государства не сообщил.

Кыргызстан и проекты на кредиты от Китая

Строительство линии электропередач «Датка-Кемин» завершилось в 2015 году. На реализацию этого проекта Кыргызстан взял $390 млн под два процента годовых и сроком на 20 лет у китайского «Эксимбанка». Кыргызстан и «Эксимбанк» подписали это кредитное соглашение в 2012 году.

Кредит Кыргызстан взял и на модернизацию столичной ТЭЦ. Тогда Китай выделил властям страны $386 млн.

По договору Кыргызстан должен в итоге вернуть около $500 млн, считая проценты по кредиту. Модернизацию проводила китайская компания TBEA, которая сама покупала оборудование и выбирала субподрядчиков для проекта.

Соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека заключили в 2013 году, а сам проект завершили в 2017 году. В итоге всего через год после завершения реконструкции на ТЭЦ Бишкека произошла авария. После этого на скамье виновных оказались ряд чиновников, связанных с соглашением, в том числе и Сапар Исаков, который при президенте Алмазбеке Атамбаеве занимал пост премьер-министра.

Еще один крупный кредит Кыргызстан получил от Китая на строительство альтернативной дороги «Север—Юг», ведущей из Бишкека в Ош. Жогорку Кенеш еще в 2013 году одобрил кредитное соглашение с Китаем о строительстве дороги.

Строительство начали в 2014 году, сам проект строительства было решено поделить на три фазы:

первая фаза (154 км) — от села Кызыл до Жылдыз-Арал и от села Казарман до города Джалал-Абад;

вторая фаза — участок Арал — Казарман протяженностью 96 км, куда входит и тоннель длиной в 700 метров;

третья фаза — участок дороги Балыкчы — Кызыл-Жылдыз.

Общая стоимость строительства обойдется Кыргызстану в $850 млн, кредит почти в $400 млн страна уже получила.

Кроме Китая, кредит на строительство этой дороги выделили Азиатский и Исламский банки развития. Основным подрядчиком выступает China Road & Bridge Corporation.