Президент Садыр Жапаров в интервью «Радио Азаттык» 16 марта заявил, что парламентские выборы могут пройти в Кыргызстане в октябре 2021 года.

По словам Жапарова, если 11 апреля будет принята новая Конституция, то потребуется еще два-три месяца, чтобы привести в соответствие другие законы.

«Все законы мы должны привести в соответствие с новой Конституцией, для этого потребуется два-три месяца. Таким образом, выборы в Жогорку Кенеш выпадают на июль-август. Но летом никто на выборы не ходит, вы же знаете. Получается ни туда, ни сюда, поэтому планируем провести парламентские выборы в октябре», — пояснил Жапаров.

При этом, согласно Конституционному закону, который принял парламент 22 октября 2020 года, выборы в Жогорку Кенеш должны быть «объявлены в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года».

Политический кризис

Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября 2020 года. Тогда кыргызстанцы вышли на митинги, так как были недовольны результатами выборов.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом. Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов поддержали его. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было нелегитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как Жээнбеков ушел в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.

Затем Жапаров инициировал референдум по форме правления и досрочные выборы президента, на которых и одержал победу. Вместе с этим избиратели в тот день проголосовали за президентскую форму правления.

Теперь кыргызстанцев ждет референдум уже по изменению Конституции, который назначили на 11 апреля. В этот же день по всей стране пройдут выборы в местные кенеши.