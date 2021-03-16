Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Чуйской области.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 484 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 73 человек. Больше всего заболевших в Чуйской области, а в Таласской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявили.

Чуйская область — 40;

Бишкек — 23;

Иссык-Кульская область — 3;

Ош — 2;

Ошская область — 2;

Баткенская область — 2;

Нарынская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 990 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 49 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 924 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 16 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 337 пациентов, из них 15 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 307 пациентов лечатся амбулаторно.