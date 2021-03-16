Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончался один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Чуйской области.
По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 484 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 73 человек. Больше всего заболевших в Чуйской области, а в Таласской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявили.
- Чуйская область — 40;
- Бишкек — 23;
- Иссык-Кульская область — 3;
- Ош — 2;
- Ошская область — 2;
- Баткенская область — 2;
- Нарынская область — 1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 990 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 49 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 924 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 16 марта в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 337 пациентов, из них 15 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 307 пациентов лечатся амбулаторно.