Депутатка Наталья Никитенко в своём фейсбуке 16 марта сообщила, что направила письмо к главе МВД Уланбеку Ниязбекову и генпрокурору Курманкулу Зулушеву по поводу давления на гражданских активистов. Она просит дать полную информацию по данным фактам.

Никитенко отметила, что задержание активиста Тилекмата Куренова и неправомерное преследование и сбор информации сотрудниками милиции о юристке Сании Токтогазиевой противоречит Конституции. Она подчеркнула, что свобода выражения мнения является незыблемой.

Депутатка считает, что давление на активистов со стороны властей внушают опасения за устойчивость демократии в Кыргызстане.

«Считаю недопустимым нарушения прав и свобод гражданина и человека», — заявила депутат.

Она отметила, что в свою очередь президент Садыр Жапаров в своих выступлениях* заявляет, что в стране со стороны властей нет гонений на граждан за инакомыслие и за открытые выражение своих политических взглядов по вопросам, которые обсуждаются в обществе.

* В своём недавнем интервью Жапаров говорил, что сейчас в Кыргызстане не преследуют ни политиков, ни активистов, ни журналистов, выходящих на митинги.

Задержание Куренова

Гражданского активиста Тилекмата Куренова, который активно выступал против нового проекта Конституции и даже был одним из организаторов митинга против его принятия задержали 15 марта. Его водворили в ИВС на двое суток.

В ГУВД Бишкека сообщили, что Куренов задержан из-за публикаций в соцсетях в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начаты досудебные производства по статьям “Публичные призывы к насильственному захвату власти”, “Покушение на массовые беспорядки” назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — отметили в ГУВД.

Мужчина из ГОВД

Началось! Какие-то странные люди представившись представителями правоохранительных органов ищут меня. Буквально час... Опубликовано Saniya Toktogazieva Пятница, 26 февраля 2021 г.

Юристка и специалистка по конституционному праву Сания Токтогазиева 26 февраля сообщила о том, что какой-то мужчина, представившись милиционером, собирал о ней информацию.

По ее словам, он представившийся как Мирлан Качкынбаев из ГОВД Бишкека позвонил ее мужу, который является старшим по подъезду и просил узнать в какой квартире живет Сания Токтогазиева.

«Далее он [Качкынбаев] приезжает, мой муж зафиксировал всё на видео. Уже при встрече Качкынбаев, почувствовав что-то неладное начал говорить совсем другое, и придумал совершенно другую сказку, что мол ищет каких-то двух бородатых девушек. Когда муж сказал, что тот искал Санию Токтогазиеву, Качкынбаев сказал, что, мол, никогда такого не говорил», — рассказала она.