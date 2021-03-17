Министерство экономики и финансов 16 марта объявило о том, что принимает предложения от частных компаний для реконструкции гособъектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Часть предприятий предлагается взять в аренду на 10 лет, сделав там капитальный ремонт, а часть — просто достроить и модернизировать.

Что за объекты отдают?

Большую часть из них составляют госпансионаты на берегу Иссык-Куля. В списке 30 пансионатов, детских лагерей и оздоровительных центров. Все они, по данным минэкономфина, нуждаются в «реконструкции зданий» и «модернизации услуг».

Ранее, Артем Новиков, в бытность и.о. премьер-министра, заявил о необходимости развития ГЧП в сфере туризма.

«Все туристические объекты, находящиеся в управлении государственных органов, убыточные. Даже пансионат “Витязь”, приносивший по 10 млн сомов прибыли ежегодно, после передачи в управление Минкультуры, информации и туризма стал убыточным. Нужно активно привлекать частный сектор и развивать государственно-частное партнерство а также разработать соответствующие механизмы и проекты решений», — сказал тогда Новиков.

Скандалы с пансионатами

Пансионат «Витязь» был незаконно приватизирован сыном свергнутого бывшего президента Курманбека Бакиева Максимом. В 2010 году он был национализирован и находился на балансе ФУГИ, пока в 2017 году его не передали Минкульту.

Витязь. Фото: Айбек Кулчуманов / Азаттык

В список на реконструкцию также вошли четыре пансионата, фигурирующие в другом скандале. Речь идет о пансионатах «Бостери» (бывший «Золотые пески»), «Алтын-Жай» (бывший «Рохат-НБУ»), «Энесай» (бывший «Дилором») и «Бустон».

В 2016 году правительство приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж.

Через год Кыргызстан решил вернуть их Узбекистану — они были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей.

Тогда правительство говорило, что решение принято в рамках Договора о вечной дружбе между государствами и подготовило соглашение, согласно которому территория давалась во временное пользование Узбекистану. Взамен узбекская сторона должна была сделать пансионаты трех- или четырехзвездочными отелями и обеспечить кыргызстанцев работой.

Однако в мае 2019 года правительство сообщило, что соглашение с Узбекистаном так и не было подписано. По информации Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ), управляет пансионатами госпредприятие «Мулк».

В начале февраля 2020 года ФУГИ объявил о намерении отдать здравницы частным инвесторам. В ведомстве планировали отдать три пансионата в частные руки на пользование, но при этом «оставив их в собственности государства». Такое решение в ФУГИ объяснили тем, что пансионаты находятся в плачевном состоянии.

Однако узбекские госкомпании, которые владели этими пансионатами до 2016 года, выступили против. Они распространили совместное заявление, отметив, что «категорически возражают против продажи пансионатов».

На фото на заглавной странице пансионат «Аврора».