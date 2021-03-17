Бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов 13 марта в беседе с блогером Адылом Акжол уулу на его YouTube-канале высказал свое мнение по поводу политической ситуации в стране, роста цен на продукты и предстоящих выборов в местные кенеши.

Про потерю государственности

Мырзакматов назвал Кыргызстан «самой отсталой и стоящей перед угрозой потери независимости» страной из постсоветских государств.

«80% ресурсов под землей, более 80% ресурсов над землей не наши. Разве это государство можно назвать государством? Нет, это колония», — говорит он.

Причиной в том, что страна в таком состоянии, по его мнению, являются «псевдопатриоты», «псевдореволюционеры» и «псевдодемократы». Эти «предатели» ведут «неправильную» внутреннюю и внешнюю политику и «направляют народ на ложный путь».

«Они регулярно распространяли среди населения ложную информацию и «кружили» голову народу. Сегодня эти процессы повторяются», — сказал Мырзакматов.

Также, Мырзакматов отметил, что «общество заболело» и для того, чтобы его вылечить, «государство нужно отстраивать заново».

«Наше общество, нашу нацию заразили очень плохой болезнью. Теперь мы путем выбора правильных слов и правильного поведения должны вылечить [его]. Наше государство это всего лишь наша оболочка. А внутри мы пустые. Мы это допустили. В «больном обществе» говорить правду — это подвиг», —сказал он.

Про выборы в Оше

По словам Мырзакматова выборы в Оше пройдут с нарушениями. Он объяснил это тем, что «в Оше будет использован админресурс и будут политические преследования».

«В Бишкеке как в Оше нет такого, чтобы выгнали с работы, преследовали по политическим взглядам, подняли ночью с постели и сказали: «Ты, оказывается в такой-то партии, ты должен выйти из ее рядов». Нет тех, кто продает имя Ташиева, Мамытова, Жапарова, Зулушева. В Оше есть. Им нужно положить конец. В Оше выборы пройдут непрозрачно», — сказал он.

Мырзакматов, ссылаясь на свои личные источники, намекнул на то, что возможно, руководитель спецслужбы основал партию. Но он не стал уточнять, о какой партии идет речь.

«Будем надеяться на то, что вышеуказанные люди всего лишь продают имя тех, кто у власти. Но до меня доходит очень много информации. Если они действительно создали партию и собираются… В истории Кыргызстана не было такого, чтобы глава спецслужбы основал партию […] Генеральный прокурор никогда не создавал партию. Не могу понять, какую цель они преследуют», — сказал Мырзакматов.

Бывший мэр, возможно, говорит о партии «Ата-Журт Кыргызстан». Среди общественности появилась информация о том, что партия относится к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Известно, что сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев идет на выборы в рядах вышеуказанной партии в Джалал-Абадский городской кенеш.

*На сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» зарегистрирован Айбек Маткеримов. По данным ЦИК Маткеримову 40 лет, начиная с 2016 года до октября 2020 года был депутатом в айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт». Село Барпы — малая родина Камчыбека Ташиева. Маткеримов также был кандидатом в списках партии «Ата-Журт» в Джалал-Абадский городской кенеш в 2017 году. На парламентских выборах в октябре он шел кандидатом от «Мекенчил».

На данный момент в Ошский городской кенеш ведут конкуренцию девять партий. В числе которых партия «Улуттар биримдиги», которую основал сам Мырзакматов.

Про дорогие продукты

Бывший мэр остановился также на продуктах, которые подорожали за последнее время. Он отметил, что дороговизна продлится еще 10 лет, а народ должен заняться обрабатыванием земель и сеять пшеницу.

«Вины власть имущих здесь нет, но они должны предпринять все возможные меры. Не надейтесь на то, что цены на продукты подешевеют. Это может затянуться на десятки лет. Если все это закончится через пять лет, будет большим достижением. Мы должны обрабатывать земли, которые «лежат» гектарами», — сказал он.

Что известно о Мелисбеке Мырзакматове

Мырзакматов руководил городом Ош в 2009-2013 гг. В 2014 году против него было возбуждено уголовное дело за «превышение полномочий» во время строительства городского эстакадного моста.



После случившегося Мырзакматов выехал в Турцию. В 2015 году суд заочно осудил его на 7 лет.

В 2020 году во время беспорядков после парламентских выборов Мырзакматов вернулся в Ош. Его встречали многотысячные сторонники на центральной площади города.

Позже, во время разговора с журналистами Мырзакматов рассказал, что прилетел для «оказания содействия в укреплении мира».

Для реализации задуманного он разговаривал с Сооронбаем Жээнбековым. И заявлял, что встречался с Искендером Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым.

Он сообщил, что у него нет намерений оставаться на государственной службе и готовности вернуться в Турцию. Верховный суд отменил результаты его дела и заявил, что оно будет рассмотрено заново.