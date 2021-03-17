Пресс-секретарь американского посольства в Кыргызстане Нолэн Джонсон в интервью ИА 24.kg сообщил, что США готовы сотрудничать с властями Кыргызстана по делу Кольбаева и Матраимова.

Кроме этого, Джонсон сообщил, что бывшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева американские власти не экстрадируют из-за того, что нет соответствующего договора между странами.

Про Кольбаева и Матраимова

Пресс-секретарь американского посольства заявил, что США привержены сотрудничеству с правоохранительными органами Кыргызстана в расследовании и судебном преследовании представителей организованной преступности Камчыбека Кольбаева и Райымбека Матраимова.

«Вознаграждение в размере $5 млн за Кольбаева и внесение Матраимова и его активов в санкционный список Магнитского являются подтверждением этой приверженности. ФБР, Агентство по борьбе с наркотиками США и минфин США провели 9 февраля встречу онлайн с представителями Генеральной прокуратуры, ГКНБ и МИД Кыргызстана, где они обсудили сотрудничество по делам Кольбаева и Матраимова. Мы ждем ответа от кыргызской стороны для продолжения этого сотрудничества», — отметил он.

* Экс-таможенник Райымбек Матраимов — главный фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

9 декабря 2020 года Минфин США внёс Матраимова в санкционный список Магнитского с формулировкой «иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничеством».

Про Шадиева

Также по словам Джонсона, 1 марта состоялась встреча посла Дональда Лу и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева по поводу дела Шадиева.

«Посол Лу обсудил с председателем ГКНБ последующие шаги, необходимые для сотрудничества в этом деле. Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Кыргызской Республикой в области борьбы с коррупцией и верховенства закона, включая сотрудничество в отношении лиц и активов, находящихся в США. Подтверждением этой приверженности является возврат Кыргызстану в 2019 году коррупционных денег Максима Бакиева в размере $4,5 млн**», — сказал он.

* В недавнем интервью «Азаттыку» президент Садыр Жапаров сказал, что США ведут политику двойных стандартах в отношении тех, кто подозревается в совершении преступлений на территории Кыргызстана.

По его словам, США обвиняют кримавторитета Камчыбека Кольбаева и бывшего зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Но при этом Соединённые Штаты не выдают Кыргызстану подозреваемого в экономических преступлениях бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева, скрывающегося на их территории.

«Черед МИД я попросил посольство США в КР предоставить нам уголовное дело на Камчы Кольбаева, факты и доказательства против него, а мы в свою очередь провели бы открытый судебный процесс и пусть представители посольства присутствуют на нем», – сказал президент.

Он отметил, что власти Кыргызстана и так занимаются Кольбаевым – ранее он был заключен под стражу по статье «Незаконное обогащение», возместил государству «некую сумму», затем вышел на свободу и «перечислил остальное».

«Он не убивал кого-то. США говорят, что “он занимался наркоторговлей, есть факты”. Мы просим их предоставить, но нам не дают», – сказал Жапаров.

** Деньги, которые правительство США вернуло Кыргызстану, конфисковали в ходе уголовного преследования Евгения Гуревича. Гуревич — бывший финансовый советник Максима Бакиева.

Сообщалось, что Соединённые штаты вернут Кыргызстану всего $6 млн. Отмечалось, что полученные $4,5 млн кыргызские власти направят на развитие регионов, покупку медикаментов и обеспечение сел чистой водой.

Кто такой Кольбаев?

Камчы Кольбаев известен как «коронованный вор в законе». Глава ГКНБ Ташиев считает, что Камчы Кольбаев — «верхушка криминального мира» в Кыргызстане.

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз».

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в прошлом году в нее входило 424 человека. В 2012 году Кольбаев был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека.

Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены на недвижимость составляют от $400 до $700 тысяч.

Ранее кандидат в депутаты от «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев, бывший глава МВД, сообщал, что за многими влиятельными партиями на прошедших в октябре 2020 года выборах в парламент стоял именно Кольбаев.

После смены власти в Кыргызстане в октябре 2020 года распространилась информация о возможной связи Садыра Жапарова с Кольбаевым. Это произошло после заявлений ряда депутатов, которые сообщили о давление на них со стороны ОПГ во время заседания по голосованию на должность и.о. премьер-министра. Тогда на этот пост выбрали Жапарова, который позже отрицал информацию о какой-либо связи с криминальным авторитетом.

В последний раз Кольбаев был задержан в октябре 2020 года «в ходе проводимой ГКНБ работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». 2 марта 2020 года суд изменил ему меру и выпустил Кольбаева под подписку о невыезде.

Позже стало известно, что родственники Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма по этому делу составляет более 250 млн сомов.

После освобождения Кольбаева посольство США заявило, что глубоко озабочено «освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева, осужденного за убийство, преступная сеть которого занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием».

Также Госдепартамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы, до 5 миллионов долларов.

Кто такой Шадиев?

Аскарбек Шадиев был депутатом четырех созывов парламента, а с 2010 по 2012 годы возглавлял министерство энергетики и промышленности. В декабре 2017 года он был назначен первым вице-премьер-министром страны.

Шадиев находится в бегах с 2018 года. В апреле 2018 года экс-депутат выехал из Кыргызстана за день до возбуждения на него уголовного дела. Позже ГКНБ обвинил в этом экс-генпрокурорку Индиру Жолдубаеву.

По версии следствия, Шадиев, воспользовавшись служебным положением, присвоил $30 тысяч, выделенных на премию имени Чынгыза Айтматова. Силовики считали, что Шадиев незаконно пересек границу с Таджикистаном и улетел оттуда в США.

В декабре 2018 года Шадиева приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное пересечение государственной границы».

Информагентство «АКИпресс» тогда сообщало, что общая сумма имущества, которую конфискуют у политика и его семьи превышает 1,8 млрд сомов.

Туда входили деньги с банковских счетов Шадиева и его жены Асель, машина, два частных дома в жилом комплексе «Ала-Арча», торгово-развлекательный центр «Ала-Арча», 33,33% уставного капитала «Карвен четыре сезона», 50% уставного капитала «Карвен Групп» и другое имущество.

В мае 2020 года ГКНБ начал подозревать его супругу Асель Шадиеву в легализации преступных доходов. По версии следствия, с 2010 по 2017 годы Шадиев «с целью сокрытия преступного происхождения своего имущества» придал правомерный вид доходам, оформив имущество на свою жену.

Уже в июне того же года Первомайский райсуд Бишкека признал Шадиева виновным в незаконном обогащении и приговорил его в общем к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в 60 тысяч сомов.

Сам Аскарбек Шадиев высказался лишь однажды о заведенных на него делах в ноябре 2018 года. Он заявил, что все три дела в его отношении были «сфабрикованы» и он не намерен возвращаться в Кыргызстан из опасений за свою жизнь и своих родственников.

21 мая 2020 года на заседании парламента тогдашний генпрокурор Откурбек Джамшитов заявил, надзорный орган ведёт переговоры с соответствующими органами США. Он тогда сообщил, что следователи хотели поехать в США по этому вопрос, но поездку отложили из-за пандемии коронавируса.

После, 25 февраля 2021 года, ГКНБ официально обратился в американское посольство в Кыргызстане с просьбой помочь в поимке бывшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева.