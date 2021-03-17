Президент Садыр Жапаров 17 марта возложил цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года на площади «Ала-Тоо».

Также президент выступил с обращением по поводу Аксыйских событий произошедших 17 марта 2002 года.

В свое речи Жапаров отметил, что «Аксыйские события вошли в историю как поворотный момент в демократическом развитии страны».

«Мы не ошибемся, если назовем их историческим эпизодом, положившим начало общенациональной борьбы с несправедливостью, в последствии приведшей к мартовской и апрельской революциям, а также к народным волнениям в октябре прошлого года», — сказал он.

Жапаров также отметил, что во время Аксыйский событий «народ, издревле дороживший свободой, наглядно доказал, что не допустит несправедливого правления в стране».

«Уроки Аксыйских событий побуждают нас строить новое общество с высокими национальными ценностями, проводить справедливую и беспристрастную политику, укреплять демократическое управление, которое будет служить интересам народа. Они также вдохновляют нас продолжать улучшать наше общество», — сказал президент.

Аксыйские события

19 лет назад, в 2002 году, жители села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на демонстрацию против передачи части кыргызской территории Китаю. Правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, погибли шесть человек.

Президентом Кыргызстана в то время был Аскар Акаев — пока он был у власти, вина за расстрел демонстрантов была возложена на местные власти. Спустя три года после Аксыйских событий Акаев был свергнут оппозицией и бежал в Россию. Новым главой государства стал Курманбек Бакиев, которого свергли 7 апреля 2010 года и он бежал в Беларусь. 7 апреля десятки людей были убиты на площади.

В память о погибших во время Аксыйских и Апрельских событий на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке установили монумент.