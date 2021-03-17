Бывший лидер партии «Замандаш» и руководитель движения «Против Ханституции» Жениш Молдокматов сообщил, что с вечера 16 марта неизвестно местонахождение активиста Камчы Нурбек уулу.

Пропавший активист выступал против разработки месторождения Жетим-Тоо и принятия новой Конституции.

*На момент публикации материала местонахождение активиста Камчы Нурбек уулу не было установлено.

По словам Молдокматова, 16 марта Камчы Нурбек уулу позвонил активистам и сообщил, что его задержали неизвестные люди. С тех пор связаться с ним не удалось, его местонахождение неизвестно.

«Мы попросили адвокатов найти его и узнать подробности. Обращаюсь к юристам, гражданскому сообществу, чтобы они следили за процессами, которые происходят вокруг нас. Началось сильное давление, безопасность всех тех людей, которые выступают против незаконных действий власти, находится под угрозой», — рассказал он.

Политик отметил, что сам Камчы Нурбек уулу не имеет отношения к движению и центру «Против Ханституции».

«Он не имеет никакого отношения к нашему центру. Он участвовал в акциях против Жетим-Тоо и Кумтора, в митинге против новой Конституции стоял в одном ряду со мной», – сказал Молдокматов.

Задержания и обыски

Ранее был задержан еще один гражданский активист, выступавший против новой Конституции и в защиту Жетим-Тоо. 15 марта Тилекмата Куренова задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД.

Позже в ГУВД Бишкека сообщили, что он задержан из-за публикаций в соцсетях в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начаты досудебные производства по статьям “Публичные призывы к насильственному захвату власти”, “Покушение на массовые беспорядки” назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — отметили в ГУВД.

Вечером того же дня в доме Куренова и в офисе центра «Против Ханституции», членом которого является Куренов, правоохранители провели обыск.

«Этот офис я взял в аренду, он мой. Они забрали из офиса флеш-карты и компьютерный процессор. Я подписал документ о неразглашении информации до окончания следствия. Такой же обыск был у Тилекмата», — сообщил «Азаттыку» Молдокматов.

17 марта Свердловский райсуд водворил Куренова в СИЗО-1 Бишкека на один месяц. При выходе из зала суда Куренов объявил полную голодовку.

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство. Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

Также Куренов — член центра «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы.