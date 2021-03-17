В Таласской области 17 марта неподалеку от месторождения Джеруй вышли на митинг жители села Кара-Ой. Об этом сообщило издание Kaktus.Media.

Информацию об этом журналисту «Клоопа» подтвердила пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Галина Байтерек. Она добавила, что Жапаров встретился с митингующими и обсудил с ними все вопросы.

Байтерек не уточнила, какие именно вопросы президент обсуждал с митингующими, однако добавила, что «президент выслушал их претензии и они решаемы».

По информации Kaktus.Media, митингующие потребовали направить часть средств от добычи на месторождении в ближайшие села, так как добыча на месторождении наносит вред местным жителям.

Пресс-секретарь президента сообщила, что после встречи с жителями Жапаров направился на месторождение, где планируется официальный запуск золоторудного комбината.

Ранее 16 марта в пресс-службе президента также сообщили, что в запуске комбината будет участвовать президент России Владимир Путин — в формате телемоста.

Простой на Джеруе

Завод на месторождении Джеруй простаивает с октября 2020 года. Тогда во время смены власти в столице и беспорядков в регионах неизвестные проникли на золоторудное месторождение и начали вывоз имущества. Затем они подожгли одно из зданий компании, ограбили склад и разбили окна машин.

Ущерб из-за нападения на Джеруй составил около 15 млн долларов. Милиция начала досудебное производство по факту беспорядков на предприятии.

Садыр Жапаров, будучи на посту премьер-министра и и. о. президента, сказал, что сожалеет о погромах Джеруя и других месторождений, так как они усугубили экономический кризис. Он защитил сельчан, участвовавших в беспорядках и уничтожении чужой собственности.

Позже представители таласцев выдвинули условия инвесторам: отдать долю в 50% от разработки месторождения им или государству и пересмотреть условия работы. Они дали инвесторам «срок до Нового года» на выполнение условий.